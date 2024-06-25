我們與金牌的距離丨曹星如機舖玩打拳機爆分　吳保錡安慰Phoebus：渣就好多人都係

▲ 曹星如帶保錡、Phoebus齊去食韓燒放題。

ViuTV節目《我們與金牌的距離》在昨晚（6月24日）播出的一集，吳保錡、吳啟洋（Phoebus）跟拳王曹星如（Rex）進行過熱身賽及接受特訓後，今晚（6月25日）的一集，Rex決定先帶他們去好好休息和食一餐好，然後才迎接終極比賽。

一聽見可以休息，保錡即猜想是去按摩、採耳兼汗蒸，誰知原來是去打遊戲機，而且還要是打拳機，Phoebus看見不禁叫苦連天。

原來Rex閒時最愛打機，見到打拳機更加興奮非常，立即狠狠一拳打出5961分，原本打出3000分的保錡看見後隨即話要再挑戰，結果打出4242分，聲稱已是自己的極限。

而最令人意想不到的是，Phoebus竟然一拳打出778分，換來保錡一句「渣就好多人都係」的安慰說話。

我們與金牌的距離丨保錡使出獨門秘技 Phoebus打出漂亮直拳曹星如都讚好

▲ Phoebus自稱是氣墊球高手，更放下不會輸的豪言。

烈日當空下跑步

Phoebus為挽回面子，決定帶他們玩自己最耍家的氣墊球。一開始Phoebus已經如入空門一樣，連入Rex幾球，保錡眼見Rex毫無還擊之力隨即加入戰團，Phoebus以1打2的姿態依然秒殺2人。Phoebus還笑問氣墊球有否世界賽？果然對氣墊球充滿信心。

3人在遊戲機中心大戰過後，轉移陣地去到韓燒店邊食邊傾控制體種和減磅話題。Rex稱曾試過穿著膠衫在氣溫30多度的烈日當空下跑步，成功在1小時內減掉1KG。跑開步的保錡一聽就明白這有多難。

▲ Phoebus自言希望在終極比賽中可以成功運用到特訓所學就夠。

保錡Phoebus對戰

玩過食過，最後來到終極比賽。比賽規則跟之前熱身賽一樣，每人跟Rex各打一回合，每回合3分鐘，中場休息1分鐘，每打中Rex一下可得1分。

之前的熱身賽保錡和Phoebus在零技巧下共得6分，終極賽2人只要拿多過6分便為之挑戰成功。首先出戰的Phoebus，成功使出特訓所學的防守反擊，還懂得用橫移步移動，比熱身賽時更加進取以及進步很多。

▲ 保錡的比賽策略就是一開始就一拳打埋去。

至於保錡的一戰就更加激烈，Rex打到連收音器材都飛了出來，保錡看見後因擔心要賠錢給公司，所以瞬間被分散了專注力。

打至尾聲，保錡實行求其連環出拳，表示掂到也當成功。

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