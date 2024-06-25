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47人初選案｜戴耀廷求情指屬最低級刑罰　認罪減刑後應判2年

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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代表律師求情指，戴耀廷應屬「其他參與者」類別，應判囚2年。資燉圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，14人經審訊後被裁定罪成，連同早前認罪的31名被告，今（25日）起分批求情。戴耀廷一方求情指，本案唯一的非法手段是無差別否決預算案，戴無力控制或指示別人如何投票，戴屬「其他參與者」類別，認為減去認罪折扣後，應判監2年。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件今於於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

代表被告戴耀廷的資深大律師黃繼明陳詞指，考慮到戴的個人情況及法律原則，建議法庭以3年作為量刑起點，認罪減至2年，黃承認其提議屬大膽。黃又指，戴屬「其他參與者」類別。法官陳慶偉聞言笑問，若戴是「其他參與者」，誰算是積極參與者。

黃回應指，本案唯一的非法手段是無差別否決預算案，惟戴無力控制或指示別人如何投票。黃又認為，控方以買兇殺人入作為例子並不恰當，因為出錢的主腦可以控制殺手，戴卻沒有控制權。

至於控方指據《刑事罪行條例》159C條串謀罪的立法歷史顯示，該罪應按罪行嚴重性判刑，故顛覆國家政權罪的最低刑罰亦適用於串謀罪。黃回應指，串謀罪一直以來均沒訂下量刑下限，只有判刑上限。黃亦指，控方沒可能指立法者早於1996年訂立條例時便有量刑下限的立法意圖。

聆訊明（26日）續。

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