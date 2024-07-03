買樓投資｜內地客撤辣後來港$880萬買樓　低估4大開支勁後悔：每月蝕過萬

▲ 內地一名市民見樓市興旺起來，便賣掉老家的資產，然後再買入香港一層樓。但是，他其後才發現收入根本抵銷不了「養樓」的4大經常性開支，每月要「自掏腰包」過萬元，令他叫苦連天。

【買樓/投資/買樓投資/買樓收租/撤辣/租金回報】今年初的財政預算案，財政司司長宣布樓市全面「撤辣」，令沉寂一段時間的樓市又再度火熱起來。內地一名市民見樓市興旺起來，便賣掉老家的資產，然後再買入香港一層樓。但是，他其後才發現收入根本抵銷不了「養樓」的4大經常性開支，每月要「自掏腰包」過萬元，令他叫苦連天。

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曾任香港發展商高級經理的「亮亮姐」，是一名70後的內地長沙人，後在2000年代落戶香港，現在小紅書擁有個人專頁平台，常常分享一些買賣樓宇的知識、貼士等。

亮亮姐指出，香港全面「撤辣」後，現在不少網紅或房地產人士也在鼓吹人們在香港買樓，然後租出去可以「以租養貸」，是回報率高的一項投資。如是者，亮亮姐一名在去年獲得高才通簽證的小學同學賣掉武漢一間舊屋用作首期，然後購置了香港一間340呎、價值880萬的樓房，

相當於用武漢的一套老房子換香港的一間小公寓。

可惜，隨著時間推移，亮亮姐的同學終於發現自己低估了「養樓」的成本，4項的經常性開支包括「每月還樓貸2萬5千」、「物業管理費每月1千7百元」、「差餉地租每月平均1千8百元」、「物業出租稅每月平均1千5百元」，扣除月租的收入1萬8千元，她每個月仍要付1萬2元。

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此外，還沒計算一些非經常性的開支，包括房子空置期間沒有租金收入、房子的折舊、維修費及放租時要付的中介佣金，根本做不到「以租養貸」的說法，這名新業主的如意算盤根本打不響，

他說沒想到給自己找了個這麼大的麻煩。

所以，亮亮姐語重心長地向大眾提點，不要為了3%到4%的租金回報而衝昏頭腦，應該要慎重地計算所有的成本才作行動，她更特別提到尤其購入全新樓宇時，一定要留意當中的高昂管理費是否能負擔得起。

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