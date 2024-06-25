食物安全｜50歲男吃尼泊爾蜂蜜後頭暈嘔吐　疑狂蜜病中毒

▲ 衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案，並提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。

一名50歲男子昨日（24日）進食蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈、嘔吐及呼吸困難等病徵。他同日到廣華醫院急症室求醫，並因低血壓及心律下跌需入院接受治療，目前情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。

初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。衞生防護中心正繼續調查個案。

中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。而梫木毒素是一種由杜鵑花科植物，包括杜鵑花，產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常；嚴重可能出現低血壓、心律下跌或休克。

中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜；及特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心