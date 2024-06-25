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外評報告︱中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法基本法　有校長稱需校本調適課程難度

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 7 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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教育局至今公開兩批共20間中小學的外評報告總結，涉及3間特殊學校。（資料圖片）

教育局自上月起已公開20間中小學外評報告總結章節，學校上載報告全文披露，當中2間特殊學校在國民教育方面均須改善，其中有中度智障學校常識科被指無涵蓋憲法、基本法，僅個別科目能夠連繫國安教育，被形容「進展緩慢」。有特殊學校校長形容局方是「用不同尺量度」要求，並非要求特殊學校學生從「高深知識層面」認識國安，教師可調適內容難度。

明愛樂群學校為6至18歲中度智障學童及自閉症學童提供教學，外評報告指，該校高中生中文方面「普遍能理解生活中常見詞語，能力較高學生能明白句子的前後銜接關係」，數學方面則「大都能數出1至3的數量」。

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惟報告同時指該校只有個別科目嘗試將學習內容連繫國安教育，形容進展緩慢，常識科更「未能充分涵蓋《憲法》及《基本法》教育學習內容」，報告要求學校領導層檢視教學內容，以全面落實國安教育。

同屬中度智障兒童學校的東華三院群芳啟智學校外評報告指，教師對國安教育沒有「整全掌握」，學校須加強教師專業發展、有效落實國教。校方網頁已上載回應指，國安教育仍屬起步階段，故部分教師未有整全掌握「是可以理解」。

連同上述兩校以及保良局羅氏信託學校，3間已上載報告的特殊學校均獲教育局外評隊讚揚升旗禮期間「學生列隊齊整，持守應有禮儀」；個別學校能力較高的學生更嘗試領唱國歌，部分學生亦同步齊唱。報告亦提及東華三院群芳啟智學校讓學生在午休時段觀看「中國英雄」短片，欣賞古人美德，促進文化自豪感；同時積極安排內地親子文化考察團，參觀早期離鄉人「原籍安葬」地點，培養學生家國情懷，學校回應時感謝外評隊肯定學校與內地姊妹學校聯繫緊密。

校長認為外評報告指出改進處　非批評

有不願具名的特殊學校校長向本報表示，課程並非要求特殊學校學生從「高深知識層面」認識國安，「可用另一類方式展現對國安、價值觀教育（的理解）」，故需視乎教師如何調適課程內容、難易度，並提到普通學校教授《憲法》及《基本法》時，會涉及條文如一國兩制等，而特殊學校可用地圖教導學生「香港、國家的形狀」，形容是「用不同尺量度」對學生的要求，認為不難做到。

他亦認為，外評報告能讓學校知道需要改進的地方，形容為「講事實」、並非批評，「有時候可能太埋首工作，看得不清楚」，並認為不是每位教師都能掌握國安教育，尤其是新教師，故需「多加點功夫」，才能對應學生學習需要。

記者：梁凱婷

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