死亡感應丨51歲女歌手疑疲勞駕車車禍亡　女兒自揭數小時前已有「不祥預感」

【李青青／女歌手／馬來西亞／預感／靈異】馬來西亞女歌手李青青，於上周四（20日）因遇上嚴重車禍身亡，終年51歲。其女兒近日接受傳媒訪問時，則揭露母親事發前幾小時，原來她已有「不祥預感」，曾閃過「媽媽會不會出事的念頭」，未料到最終竟一語成讖。

李青青facebook的最後一則自行發帖的帖文依然停留於6月19日，她當時除了上載一幅自拍照，更留言道:

出發去表演了！

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豈料當天工作完成後，她翌日凌晨駕車回家時竟出意外。據了解，20日凌晨，李青青在路上與另一輛車相撞，因為傷勢嚴重，當場死亡。

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根據《中國報》報道，李青青二女兒胡婉妮事後接受傳媒訪問時透露，媽媽去世前數小時她內心曾泛起「不祥預感」，她當時亦正在駕駛途中，並播著一首講述失去母親的苦痛的歌曲《如果那通電話有接通》，平常不留意歌詞的她，不知何故卻對歌詞異常上心，更令她當下十分憂心母親是否有意外，未幾便收到母親的死訊。

其中MV有一幕，便是該名女兒在太平間瞻仰車禍身亡的母親遺容。

現實與MV如此相似，令胡婉妮覺得有種不寒而慄的感覺，彷彿已經早有先兆。

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