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潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第二彈　與調皮可愛的史迪仔慶祝6.26國際史迪仔日

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 15 小時前

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為慶祝6月26日國際史迪仔日，Catalog 將隆重推出 Disney Stitch 系列，讓各位粉絲們一同享受這份喜悅。系列以日常型格以及夏威夷風格打造出一系列大人和小童服裝，適合親子打扮。

另外亦設有夏天配飾 —夏威夷草帽、小金造型袋子以及防曬雨傘，服裝及配件活潑多彩，十分適合夏日穿著，光看便足以令人心情愉悅！除此之外，系列更推出極具收藏度的Birthday Wish Stitch 公仔，每款顏色都帶著不同的祝福，立即儲齊一套送給你身邊心愛的人！

Birthday Wish Stitch 公仔於6月19日於Catalog網店率先發售，數量有量售完即至。而Disney Stitch 完整系列於6月26日於全線Catalog門市及網店正式推出，各位Disney忠粉必定要密切留意！

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Catalog Disney Stitch服飾 — 日常型格系列 

Disney Stitch服飾系列為大家帶來了一系列日常型格的設計，以充滿設計感的圖案 Tee為你的日常穿搭增添趣味。首先，系列推出了黑色和藍色的紮染風格圖案Tee，前後位置加入了史迪仔的正面和背面圖案。另外還有一款淺藍色和白色設計的Tee，胸口位置有史迪仔正在拉扯著口袋的動作，背面則展現了史迪仔倒下的可愛圖案，充滿童趣。

接下來，系列還有一款日常百搭的黑色Tee，胸口位置印有史迪仔和他的製造編號626，低調中帶著可愛的風格。另外有黑白兩色的史迪仔車花 Tee，胸口上的史迪仔可愛地伸出立體的舌頭，可愛爆登。

除了史迪仔，當然還有小金。首先系列推出了小金印花 Tee，搭配深藍底色 ；另外還有一款Tee，在前幅位置加入了一個袋子，同時附送一個小金造型的公仔，你可以隨意放入或拿出；還有一款小金車花 Tee，展現了小金獨特的魅力。這個系列不僅可愛有趣，還兼具時尚感，讓你在日常穿搭中展現自己的個性。無論是追求時尚潮流，還是對史迪仔的喜愛，Disney Stitch服飾系列都是你的不二之選。

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Catalog Disney Stitch服飾 — 夏威夷風格系列 

為迎接初夏，Catalog Disney Stitch系列再次推出了夏威夷風格系列，一同迎接陽光明媚的季節。首先，系列帶來了夏威夷恤衫，其中一款展示了史迪仔在夏威夷島上準備滑水的英姿，椰樹的背景更增添了休閒的氛圍。另一款則以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素，非常適合度假時的穿著。

同樣在夏威夷風格系列中，推出了多款印花 Tee。首先是史迪仔眼鏡Tee，史迪仔臉上的透明菠蘿眼鏡可以隨意拆下或貼上，打造獨一無二的風格。此外，系列還有黑白兩色的 Tee，胸口位置結合了手鉤織花的菠蘿圖案和史迪仔印花，質感大大提升。最後系列以深淺黑和藍色吊染風格推出兩件史迪仔 Tee，中間位置加入了手鉤織花的元素，展現了獨特的設計。

系列還為女生們帶來了手鉤織花的背心，提供白色和黑色兩種選擇。這款背心可以當作小外套，搭配純色 Tee 內搭，簡單卻百搭。系列還推出了恤衫連身裙，這款連身裙在胸口位置刺繡了史迪仔和菠蘿圖案，後幅位置則加入了一個可愛的史迪仔正在扒下的圖案。這種設計結合了時尚與可愛，為你帶來舒適而有趣的穿搭選擇。

Catalog Disney Stitch 夏威夷風格系列讓你在這個初夏展現個人風格，散發愉悅的夏日魅力。

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Catalog Disney Stitch服飾 — 小童系列 

Catalog Disney Stitch 系列不僅推出了適合成人的款式，還為小朋友們帶來了小童系列。首先有夏威夷恤衫，同時還有與之相配的短褲，讓他們可以享受一套完整的穿搭風格。小童恤衫參考了大人恤衫連身裙的設計，打造出了專為小朋友們而設的恤衫款式。

接下來是一系列的小童 Tee款式。首先系列使用白色底色並加上夏威夷花環的設計，營造出一種祝福的氛圍。另一款則是以手縫袋布設計的立體史迪仔Tee，呈現出史迪仔栩栩如生的形象。系列為小朋友們帶來了與成人款式相同的史迪仔眼鏡T恤。這款 Tee 配有透明菠蘿眼鏡，可以隨意拆下或貼上，非常適合全家人穿著家庭裝前往迪士尼樂園度過一個愉快的一日遊。

還有與成人款式相同的小金 Tee，並附送一個小金造型的公仔，絕對是小朋友的最愛。最後，系列為小朋友帶來了不同款式和顏色的短襪。可以選擇史迪仔和小金設計的短襪，襯配著可愛的 Disney Stitch 系列服裝。

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Catalog Disney Stitch配飾系列

再來向大家介紹Catalog Disney Stitch系列的配飾部分，為您帶來各種不同款式和顏色的成人款短襪。這些短襪採用舒適的材質，適合各種場合穿著，不論是搭配運動鞋還是涼鞋，都能展現出時尚感。

為了配合夏威夷休閒風格，系列還推出了史迪仔和菠蘿圖案的草帽。這些草帽不僅提供陽光防護，還能為您的造型增添一分度假風情，無論是在海灘還是在城市中，這些草帽都是您夏日必備的時尚配件。

此外，系列還為您帶來了小金造型的小袋子，這些小袋子不僅可愛實用，還展現了您對小金的喜愛，可以使用它們來攜帶小物件或作為時尚的配飾，無論是出門旅行還是日常使用，都能增添一份趣味和風格。

Catalog Disney Stitch 配飾系列

Catalog Disney Stitch系列優惠

最後，系列推出史迪仔雨傘，這款雨傘設計十分可愛，印有史迪仔和腳印圖案，絕對是您雨天或晴天防曬時的最佳伴侶。

  • 凡購買Catalog Disney Stitch系列的全新產品滿指定金額，即可獲得史迪仔雨傘乙把，數量有限，送完即止。

Catalog Disney Stitch 系列優惠

國際史迪仔日626優惠禮遇

為慶祝6月26日國際史迪仔日，Catalog 將推出626優惠禮遇活動，與各位粉絲們一同享受這一份喜悅。優惠禮遇只此一天，驚喜預告: 客人於2024年6月26日(星期三)，購買任何Disney Stitch系列產品 (襪除外)滿$626，即可獲得史迪仔雨傘一把。(原價需滿$1200)

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