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航空業｜機場5月客運量按年升3成至407萬人次　貨運量達41.6公噸

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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香港國際機場5月份客貨運量持續增長。（資料圖片）

機管局今日（25日）公布，香港國際機場5月客運量達407萬人次，飛機起降量為29,855架次，分別按年增30.8%及34.5%。貨運量則按年增19.0%至416,000公噸，令機場今年每月貨運量持續錄得雙位數字升幅。

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5月機場客運量按年增3成至407萬人次，機管局指，受惠於4月底開始的內地勞動節黃金周假期，5月所有類別客運量出現顯著增長，當中以往來東南亞、中國內地及日本錄得最高升幅。

機管局續指，5月機場貨運量按年增19.0%至416,000公噸，令機場今年每月貨運量持續錄得雙位數字升幅，其中出口貨運量較去年同月升30.1%，再次成為帶動貨運量增長的主要動力。而在主要貿易地區中，以往來北美、歐洲及中東的貨運量於月內錄得最明顯增長。

至於今年首5個月，機場客運量為2,100萬人次，與去年同期的低基數相比跳升58.9%，飛機起降量亦按年攀升50.5%至145,140架次；貨運量則按年增18.0%至逾190萬公噸。過去12個月的機場客運量就為4,730萬人次，較往年躍升157.9%；飛機起降量按年升76.3%至324,805架次；貨運量按年增13.1%至460萬公噸。

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責任編輯：梁薾心

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