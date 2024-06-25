冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電

【天氣／酷熱天氣/冷氣/晒電／調低冷氣溫度/降溫／慳電/電費貴】近期天氣非常炎熱，相信大家在家中都會開冷氣乘涼，但有時覺得冷氣不夠涼快又會調低冷氣溫度。有日本電視節目進行過實測，發現這樣冷氣效率低、電費貴，反而推薦了1個步驟，可以更快降溫又更慳電！

最新影片：

日本節目くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館曾在36°C高溫的房間做實驗，將冷氣調至最低的18°C，然後觀察室內溫度明顯下降的所需時間，最終實測結果顯示需時約7分鐘，換言之，如果把冷氣溫度調得最低，也無法馬上下降房間溫度。

不過節目組分享一個秘訣，實測後證實能以更快速度進行降溫。開冷氣時把風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，約2分鐘後身體就會感到明顯降溫。節目組解釋，因為冷空氣會隨即在室內下方，熱空氣會自然往上升。當風量增強後，冷空氣就可以做到對流，從而達到快速降溫的效果，而且只提高風量的話，更可以省電費。

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日本大金冷氣亦分享3招開冷氣時更涼更慳電的3大方法：

調整風向解決溫度不平均問題

利用風扇把冷風傳到更遠的地方

利用風扇降低體感溫度

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6個方法開冷氣時慳電又慳錢

夏天消暑慳電｜專家教1個設定涼快慳電

台灣經濟部能源局曾於Facebook發文，分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1至2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

台電亦曾提供6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

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1. 冷氣溫度設定攝氏26至28度＋開循環扇



2. 冰箱不放超過7－8分滿



3. 電鍋不長時間保溫



4. 儲熱式電熱水器可加裝定時器



5. 夏天熱水喝得少，用快煮壺取代電熱水瓶



6. 有待機功能電器，長時間不用要切斷電源

台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

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