反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛

▲ TVB劇集《反黑英雄》是鄭啟泰的遺作。

TVB新劇《反黑英雄》在昨晚（6月14日）首播，此劇也是今年初離世的鄭啟泰遺作。他生前除是著名電台主持外，亦參演不少電視劇，包括《果欄中的江湖大嫂》飾演「林教授」、《愛．回家之開心速遞》的「顧博士」、《逆天奇案》的「曹律師」、《法言人》的「鍾Sir」等。

可是，於今年2月，鄭啟泰突然在家中暈倒，並有肚瀉與抽搐現象，送入醫院深切治療部搶救後無效逝世，終年56歲。

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與劫匪上演激烈追逐

而鄭啟泰於劇中飾演PTU沙展樹哥，帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間，遇上悍匪陳祖耀（袁偉豪飾）打劫金舖。

四人小隊與劫匪上演激烈追逐，然而正當阿燦將一個劫匪撲倒在地時，卻遭到陳祖耀當頭一棒，阿燦瞬間頭破血流，眼看歹徒即將逃脫，阿燦摸出手搶想要阻止。

不過又再度被陳祖耀上前爭奪，怎料在二人搶奪時突然擦槍走火，射中正前來應援的樹哥，智軒與阿賢趕到後，陳祖耀挾持受傷的阿燦，向阿賢開槍，警察四人小隊最終以1死2傷。

網民在電視上再次看到鄭啟泰，網民表示禁到不捨，同時見到劇中睇到鄭啟泰劇中被殺感心酸。

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