串謀詐騙｜移民顧問涉助客訛稱投資千萬元申請來港　被廉署起訴周四提訊

▲ 涉助客戶訛稱投資1,000萬元申請來港，移民顧問被廉署起訴串謀詐騙。（資料圖片）

廉政公署今日（25日）落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協助一名客戶向入境處虛報該客戶已在香港投資1,000萬元，串謀詐騙入境處批准該客戶的投資移居申請。

談智鳴，50歲，盈富顧問（大中華）有限公司前唯一董事兼股東，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他已獲廉署准予保釋，周四（27日）在九龍城裁判法院提訊。

政府於2003年推行資本投資者入境計劃，讓資本投資者來港居留，相關申請由入境處負責處理。申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1,000萬元的淨資產，及獲入境處原則上批准其申請後6個月內，在指定投資資產類別持續投資不少於1,000萬港元，方獲准在香港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。該計劃禁止申請人借入款項以持有指定金融資產；為符合持續投資要求，申請人亦不得將相關金融資產的權益轉讓予他人。該計劃於2015年結束。

被告於案發時為盈富顧問唯一董事兼股東，該公司為有意移居香港的人士提供移民顧問服務，並於2015年受一名資本投資者入境計劃申請人委聘，替其處理相關申請事宜。

被告涉嫌2018年5月至2023年9月期間，與上述申請人及其他人士一同串謀詐騙入境處，導致入境處批准該申請人移居香港及其後延長逗留香港期限的申請。涉案人士涉嫌不誠實地提交虛假申請，使該申請人看來符合該計劃的投資規定，及虛假地表示該申請人曾投資共1,000萬元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是該項投資的絕對實益擁有人。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該申請人並沒有足夠資金以符合相關投資規定。如入境處知悉該申請人作出虛假聲明，便不會批准該申請人及其受養人留港以及其後延長逗留本港。相關貪污調查仍在進行。

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責任編輯：梁薾心