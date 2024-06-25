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《新聞女王》落實開拍電影版　電視版續集由陳曉華對抗Man姐佘詩曼

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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TVB在上海舉行大型發布會晒冷。

上海電視節在昨日（6月24日）開鑼，TVB在今日（6月25日）於上海舉行名為《Hello Hong Kong．你好TVB》的發布會，一眾高層許濤、曾志偉、蕭世和、陳樹鴻、曾勵珍、樂易玲等出席。

藝人則有林保怡、黎耀祥、陳豪、黃宗澤、陳展鵬、陳山聰、譚俊彥、馬國明、張振朗、袁偉豪、楊茜堯、胡定欣、林夏薇、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、高海寧、蔡潔、張曦雯及陳曉華等。

TVB年中節目巡禮｜陳曉華3劇在手封「劇后」　Hera不想只演柔弱角色：可嘗試奸角

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《新聞女王2》年底開拍

會上，宣布TVB與內地平台優酷及騰訊將合作推出8部劇集，與優酷合作的4部劇集有黃宗澤、袁偉豪及蔡潔主演的《法證先鋒VI倖存者的救贖》、楊茜堯及林夏薇主演的《黑色月光》、陳展鵬、劉佩玥主演的《巨塔之后》及黃宗澤、高海寧、馬國明、陳曉華、譚俊彥主演的《新聞女王2》；另與騰訊合作的4部劇集有陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚主演的《反黑英雄》、陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣主演的《企業強人》、黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，及林保怡、張振朗主演的《刑偵12》。

至於最受關注的《新聞女王2》，於發布會上落實於12月開拍，總監製鍾澍佳（佳導）更宣布《新聞女王》將拍電影版：「《新聞2》故事差不多完成了，但我們發現有塊很小的碎片缺乏了，為令故事更完整，我們打算開拍電影版。」

談到引發外界關注的《新聞女王2》兩大新角色，佳導透露其中一個「特別壞的主播」角色，已落實由強勢回歸對抗Man姐（佘詩曼飾）的陳曉華擔綱，至於另一個「特別好的主播」角色則暫未敲定最終人選。佳導還透露黃宗澤是次的加入，主要任務亦是對抗Man姐。

鍾澍佳率黃宗澤、譚俊彥、馬國明、高海寧、陳曉華介紹《新聞女王2》。

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