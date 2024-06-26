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親子旅遊｜擔心寄艙行李遺失唔見？　旅遊達人教4招讓行李「安全著地」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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旅遊達人分享4招防行李遺失小貼士。

【旅行/外遊貼士/親子遊/遺失行李/寄艙行李/托運】去旅行最擔心就是遺失行李，加上人生路不熟，要找回行李可謂難上加難！有多名旅遊達人就分享4招使用行李托運的小貼士，幫助大家減低遺失行李的風險！

知名旅遊達人分享4大托運小貼士

據霍士新聞報，知名旅遊公司10Adventures的創始人坎貝爾（Richard Campbell）在接受訪問時，分享了4個托運行李的小貼士。

1.盡量乘搭直飛航班 避免行李需要轉運

第一，盡量乘搭直飛航班。如果無法選擇直飛航班而需要托運行李的話，坎貝爾建議轉機時航班之間至少相隔90分鐘。如果需要多次轉機，行李到達時間有可能會變得難以預測。坎貝爾表示「如果我有兩次或以上的轉機，我會假設到達最終目的地時行李不會跟我一起到達。」

另外，知名飛行助理APP的聯合創始人科肖爾金（Nikita Kosholkin）亦分享，他雖偏好45分鐘內的轉機時間但亦建議「最好超過一小時」，對此他解釋由於機場物流的原因，行李轉運的時間有限，即使我趕上了轉機航班，行李也可能無法及時轉運。

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2.避免托運超大或過重的行李

第二是輕便。即使是托運行李，但輕裝打包也有助於確保行李準時抵達目的地。旅遊保險公司總裁莫奇蘭（Jeremy Murchland）表示，重量較大的行李有機會導致登機口在處理時手忙腳亂，所以行李最好確保在重量限制內。另外，超大或過重的行李不會與標準尺寸的行李一同處理，行李提取地點可能有所不同。

3.使行李與別不同

第三則是讓行李看起來較為特別，若然行李箱看起來與他人相似，代表很可能會有人拿錯行李。坎貝爾解釋：「經過跨大西洋飛行後，大家都已非常疲憊，很容易拿錯行李傳送帶上的行李。」要避免這種情況出現，坎貝爾會在他的行李箱貼上貼紙，使讓他的行李箱較為不同。

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4.使用GPS定位裝置

最後則是建議旅客考慮使用GPS定位裝置，或其他類近的追蹤產品來確保行李上機。坎貝爾分享自己使用定位的經驗，「我第一次在托運行李中使用AirTag（蘋果公司的定位裝置）時，幾乎心臟病發，因為我從倫敦起飛時，我的行李顯示在希思羅機場的另一個地方。」幸好並非弄丟行李，只是在沒有信號的機場部分，AirTags無法更新。

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