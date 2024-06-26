盧寵茂專訪︱盧寵茂：公院重病患者藥費達40萬 研加強支援自費藥物病人

▲ 醫務衛生局正檢討公營醫療系統收費。(陳靜儀攝)

政府正檢討急症室及公院收費。醫衞局局長盧寵茂接受本報訪問透露檢討方向將引入類似保險概念，調整收費以更好支援重症、急症及弱勢病人，為治療費用「封頂」，杜絕「因病致貧」情況；他稱目前公院有3萬人需使用自費藥物，當中約300名癌症病人所負擔藥費，每年高逾40萬元。

盧寵茂表示收費便宜令市民習慣求診，令每年急症室處理輕症病人開支多達20億元，即使濫用急症室只屬少數，仍會加重醫護負擔，認為需「代納稅人將錢用得其所」。

醫衞局局長盧寵茂提出，需循四大方向加強公院服務，包括重症、急症、弱勢社群以及教育科研，當中重症最重要；有限資源下，其他方面需減少資助，他說：「重症會因病致貧，但傷風感冒不會。」

根據醫衞局數據，現時多於三萬名醫管局病人需使用自費藥物，當中約1300名癌症病人每年需付介乎17萬元至40萬元、約300名癌症病人每年需付超過40萬元。

「一個月賺5萬銀，算喺好叻啦，但（重症病人）一個月比萬幾元（藥費），即使對中產亦唔容易」，正研究如何支援自費藥物患者。

他亦以中風病人為例，指入住深切治療部、再轉到其他病房，接受一連串的治療，各項公院收費亦已所費不菲，局方統計有約3%病人在公院使費多於一萬，故未來方向之一是為病人開支「封頂」。盧寵茂明言，今次改革的理念類似保險，強調無人知道自己會否患上危疾，希望香港的醫療體系做到「保住你唔會窮」。

早前曾表示部分人「腳痕、生喑瘡」亦到急症室，盧寵茂最新改稱，濫用情況僅屬少數，亦明白大部分市民因自己需要求診，但毫無疑問急症室收費平、24小時服務等有「引誘」作用，令病人習慣前往急症室求診。

他透露，目前急症室求診的6成病人、每年達130萬人次，皆屬次緊急及非緊急類別，按每人每次補貼達二千元以上計，每年開支多達20億元，他希望市民「計計數」，傷風感冒前往急症室是否善用資源。他亦表示，即使病人願為省錢而輪候，醫護安置大量輕症病人、安排醫生看診，亦背負沉重壓力。

「我講得細些，冷氣要大些、廁所要多些、水都要提供。」

對於基層團體希望急症室收費加幅少於一成，盧寵茂表示不希望大眾過於聚焦於加幅，亦未正面透露落實時間表，提到公營系統架構複雜，需時全面改革，非只是純粹加價，而是「代納稅人將錢用得其所」。

盧寵茂指公院將於四大範疇加強資源 經濟能力弱 急症：心臟病發、中風 重症：癌症、心腦血管疾病 教學培訓、創新科研

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