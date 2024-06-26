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盧寵茂專訪︱臨床試驗所藉真實數據　助藥物內地註冊

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 18 小時前

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政府計劃今年第三季於大灣區設立臨床試驗所，醫務衞生局局長盧寵茂表示，會成立真實世界的研究中心，透過香港已使用的藥物，幫助藥廠於內地進行藥物註冊申請，當中藥物名單來自港澳藥械通，而臨床試驗所亦能協助推進「1+藥物機制」。

盧寵茂表示，進行臨床試驗是較新的嚴重疾病，當中疾病或未有替代的治療方案。盧寵茂解釋，當新藥進行第一期及第二期臨床研究後，就需展開三期臨床階段，進行對照及雙盲測試。藥械通藥物於本港臨床真實世界數據，可作為第三期研究輔助數據，令藥物更快於內地註冊。

他表示，藥物臨床研究當中，速度以及質量很重要，希望將香港臨床試驗的質量，以及與國際接軌的經驗，與大灣區8,600萬人數量優勢融合，以提升研究速度及力量。

至於早前推出的「1+藥物機制」簡化藥物審批程序，目前有兩種同廠的藥物註冊。盧寵茂表示藥物審批能快約半年，不過由於藥廠除了需一個國家的認可書外，亦需要本地臨床數據，當中藥廠需適應如何找尋本地數據，整個流程仍需時理順，有信心藥物註冊數目增加。

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本地數據　推進「1+藥物機制」

盧寵茂亦表示，早前到瑞士藥廠諾華及另一間跨國藥廠參觀，希望直接向總部高層「推銷」1+藥物機制，亦收到正面信息。他表示，諾華這類藥廠，於癌症藥物投資很大，一種藥物的投資可達10億，足以成為一個產業。他表示，發展創新樞紐會帶來很大改變，除了促進生物科技產業發展，病人亦可以獲得更新、甚至更平的藥物。
 

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