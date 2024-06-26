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盧寵茂專訪︱盧寵茂：吸煙後又老又殘狂咳　尤伯連納臨死前籲不要吸煙

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 18 小時前

最後更新： 14 小時前

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盧寵茂表示，吸煙後又老又殘會狂咳。(陳靜儀攝)

政府於明年會續推行10項控煙策略，醫衞局局長盧寵茂接受本報訪問時表示，過往煙草廣告、煙包作為宣傳，「紅紅綠綠，用好風光的英雄人物作代表，係呃人、假、都係將煙仔的禍害蓋著，明明食煙食完之後又老、又殘、食完之後咳咳咳咳係到咳，生埋癌症，瘦到咩咁。」

 一個好出名的影星尤伯連納，佢係肺癌死，臨死之前叫人千萬不要吸煙，吸煙好似我咁，佢當時好瘦好瘦。

他表示，煙商轉變方法，現時則轉為加味煙作宣傳手段，因此將措施列為「禁宣傳」一部分。他表示，數據顯示年青人吸加味煙，整體4成人吸加味煙，宣傳何算是成功，「用加味煙遮了佢地的醜、遮了佢地的毒，與廣告宣傳其實一樣」，因此是當局檢控的目標。

盧寵茂表示，加味煙令市民吸第一口煙，亦沒有迫切感戒煙，「同煙包包得靚一靚、廣告賣得靚一靚，其實是同一道理。」，強調加味煙的危害物質，與普通煙一樣，憂令吸煙率上升。反之，7成吸煙者首次食煙食加味煙，希望能加以控制。

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他亦表示，明年吸煙率降至7.8%，非現屆政府的目標及期望，是世衛的指標及期望，承認目標進取，「唔容易做，但會全力去做」，如非10項綜合性措施，料難以做到。

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