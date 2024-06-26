李龍基未婚妻入獄丨基哥解釋與葉子媚不熟　「情深基」無奈被演唱會主辦擺上枱

▲ 李龍基無奈稱自己衰心軟。

73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪，在上周三（6月19日）被判刑25個月。

深情的基哥在庭上三度大喊外，在離開法庭時被傳媒訪問時哽咽承諾︰「我一定會娶佢。」可是基哥在未婚妻被判的當晚，即笑容滿面出席葉子楣生日派對，被部份網民指基哥好戲。

李龍基未婚妻入獄丨王青霞被判入獄 李龍基同日笑容滿面現身朋友慶生飯局

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事前不知葉子媚生日

不過，基哥今日（6月26日）接受傳媒訪問稱：「同葉子媚唔熟。」解釋當晚現身派對，只是朋友擔心他心情低落，於是邀他出去用膳解悶，因為不想拒人千里才赴約，到場時才知是葉子媚的生日飯局。

李龍基並指當晚本來不想想相，但不想覺拒絕似太不尊重，所以才合照，可是想不到合照被放上社交平台「開心share」。

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基哥自嘆衰心軟

另外，基哥又是「衰心軟」惹人話柄，就是他將在下月於澳門開個唱，而演唱會海卻寫「女繼續追」，令基哥情深形象盡毀，被網民指原來李龍基不但不是「提款基」更是「計算機」。

但基哥無耐解釋指，這是主辦單位的主意，而且「先斬後奏」事前沒詢問他意見，直言當時第一眼看到標題時有點不快。

李龍基亦有向中介人追究，可是對方回覆︰「時間太短，急需出街」，基哥無奈稱：「我太為人設想，有時苦了自己。」並稱怪自己沒直接與主辦方溝通而只靠中介人，稱：「都怪自己太疏忽。」

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