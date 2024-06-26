企圖謀殺｜山景邨企圖謀殺妻女案　男戶主旺角賓館被捕

▲ 屯門男子燒炭尋短獲救，妻女陪同送院救治。（資料圖片）

屯門山景邨發生企圖燒炭謀殺案。43歲男戶主懷疑因生意周轉問題，凌晨燒炭後離開單位，留下妻子及3名女兒四人在屋內，妻子不適自行報警，清醒送院，男戶主傍晚被捕。

事發在屯門山景邨景安樓一個單位，44歲女戶主周三(26日)大約清晨六時報警，稱發現客廳有燒炭痕跡，全屋門窗密封，並在廚房找到熄了的炭，丈夫逃去無蹤，她與三名13至16歲的女兒感到頭暈。

救援人員接報到場，屋內女房及其3名女兒仍清醒，她們吸入濃煙不適，被送屯門醫院治理，情況穩定。初步調查指，女戶主的丈夫懷疑將炭點燃後離家。

方翻查閉路電視，傍晚在旺角一間賓館找到43歲男戶主，他涉嫌企圖謀殺被捕，通宵扣留調查。據了解，他是一名通緝犯，與妻子已婚18年。

▲ 屯門警區刑事總督察沈灝旻講述案情。

屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，經過調查所得，相信被捕人因生意周轉問題，一時受到經濟壓力而想和家人自尋短見，「受害人(周二)晚確實和被捕人士進行晚餐，在晚餐過後，受害人表示不適，但有否落藥，我們仍在調查中。」

警方指已聯絡社會福利署協助受害一家。

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