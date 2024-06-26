  • 30°C
香港時間 : 2024627日 (四) 01:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路

兒童健康

撰文： 林愛娜

發布時間： 15 小時前

最後更新： 15 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

3歲不懂說話5歲確診自閉症，知名女歌手與兒子同行，勇敢踏上治療之路。

孩子患有自閉症，父母的態度對孩子治療和往後人生有莫大影響。大馬知名歌手茜拉（Shila Amzah）近日於社交平台透露，其5歲大仔被確診患自閉症，她坦言早察覺兒子的問題，亦積極看待，希望能為兒子提供最佳的治療和支持。

33歲的茜拉是馬來西亞知名歌手和作曲家，5歲大仔賽斯是她和前夫哈里斯於2018年婚後所生的孩子，惟兩人在2022年以離婚告終，兒子則由夫妻共同撫養。去年8月，茜拉與網紅Ubai MZ再婚，並於今年5月迎下二人的女兒。

最新影片：

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

3歲仍未懂說話

事實上，茜拉在2022年已透露，當時快滿3歲的賽斯出現語言發展遲緩問題，完全不開口說話，慶幸其後情況慢慢好轉，能說約50個字。她曾帶兒子去醫院做檢查，醫生當時已懷疑兒子有自閉症。

茜拉又指，兒子以往會避開與人目光接觸、不理會跟他說話的人，一直活在自己世界，更不喜歡身體接觸，不過3歲之後情況有改善，開始會黏人，令她放心不少。她認為，環境扮演著很重要的角色，尤其在沒有其他因素影嚮兒子成長的情況下，身為母親的她只能更有耐心。

點擊圖片放大
+5
+4

積極陪伴兒子接受治療

不過，茜拉近日在其IG專頁的一段影片中透露，她剛從醫院回來，她的大仔賽斯被診斷患有自閉症，她表示，自己早已察覺賽斯有自閉症或過度活躍症的傾向，如今診斷結果證實了她的猜測。她表示，對診斷結果感到釋然，並積極看待，希望能為兒子提供最佳的治療和支持。

醫生建議賽斯進行治療，並入讀自閉症兒童學校。茜拉感恩，賽斯可在這個年齡開始接受治療，她會遵循醫生的建議，為賽斯安排治療和特殊教育，並祈禱兒子能健康成長和好好學習。

確診後，我們能更清楚地知道甚麼可以做、甚麼不能做。

不少網民紛紛留言，祝福賽斯健康成長，並對茜拉一家表示鼓勵和支持。

延伸閱讀：自閉症7大常見臨床徵狀

點擊圖片放大
+19
+18

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
10:00 2024/06/16
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
12:38 2024/06/19
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒

你可能感興趣

不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
10:00 2024/06/16
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
12:38 2024/06/19
甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒
爸媽心聲 育兒心得 自閉症 兒童健康

最高瀏覽

抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰