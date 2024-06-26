自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路

▲ 3歲不懂說話5歲確診自閉症，知名女歌手與兒子同行，勇敢踏上治療之路。

孩子患有自閉症，父母的態度對孩子治療和往後人生有莫大影響。大馬知名歌手茜拉（Shila Amzah）近日於社交平台透露，其5歲大仔被確診患自閉症，她坦言早察覺兒子的問題，亦積極看待，希望能為兒子提供最佳的治療和支持。

33歲的茜拉是馬來西亞知名歌手和作曲家，5歲大仔賽斯是她和前夫哈里斯於2018年婚後所生的孩子，惟兩人在2022年以離婚告終，兒子則由夫妻共同撫養。去年8月，茜拉與網紅Ubai MZ再婚，並於今年5月迎下二人的女兒。

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3歲仍未懂說話

事實上，茜拉在2022年已透露，當時快滿3歲的賽斯出現語言發展遲緩問題，完全不開口說話，慶幸其後情況慢慢好轉，能說約50個字。她曾帶兒子去醫院做檢查，醫生當時已懷疑兒子有自閉症。

茜拉又指，兒子以往會避開與人目光接觸、不理會跟他說話的人，一直活在自己世界，更不喜歡身體接觸，不過3歲之後情況有改善，開始會黏人，令她放心不少。她認為，環境扮演著很重要的角色，尤其在沒有其他因素影嚮兒子成長的情況下，身為母親的她只能更有耐心。

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積極陪伴兒子接受治療

不過，茜拉近日在其IG專頁的一段影片中透露，她剛從醫院回來，她的大仔賽斯被診斷患有自閉症，她表示，自己早已察覺賽斯有自閉症或過度活躍症的傾向，如今診斷結果證實了她的猜測。她表示，對診斷結果感到釋然，並積極看待，希望能為兒子提供最佳的治療和支持。

醫生建議賽斯進行治療，並入讀自閉症兒童學校。茜拉感恩，賽斯可在這個年齡開始接受治療，她會遵循醫生的建議，為賽斯安排治療和特殊教育，並祈禱兒子能健康成長和好好學習。

確診後，我們能更清楚地知道甚麼可以做、甚麼不能做。

不少網民紛紛留言，祝福賽斯健康成長，並對茜拉一家表示鼓勵和支持。

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