聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培

▲ 炎明熹（Gigi）3頁手寫信內容全曝光！

近日傳炎明熹（Gigi）因為不續約被TVB雪藏，結果連十大中文金曲也缺席，有關方面對炎明熹是否拒續約沒有作正面的回應，至於Gigi本人也一直沒有為事作出交代。

而Gigi是有親自分享3頁手寫信予後援會會員，但為怕引起更多猜測，手寫信其後已被刪除，不過3頁內容就已被網民公開！

聲夢傳奇｜炎明熹寫3頁手寫信安撫粉絲 Gigi本周六「解凍」現身商場活動

炎明熹手寫信內容曝光

Gigi用單行紙來寫信，她在信中感謝公司栽培，但就未有交代續約與否：

各位粉絲朋友們：大家好嗎？我係Gigi 知道最近好多關放我嘅報導，首先要好多謝各位的關心。 所以，我都想喺呢度交代俾咁各位Gi炎粉同小火苗聽，等大家不要擔心。 為免大眾因為外間的不正確消息及不必要的猜測而產生誤會，所以想藉此機會向各位朋友們直接表達我嘅諗法和想法： 目前只想著眼認真努力工作，做好每一件事。 感激公司一直以來的關愛照顧，珍惜公司給予的每次機會。

Gigi續指尊重公司，並叫粉絲不要擔心：

對於公司任何安排都會積極配合跟隨。 尊重公司，從未有亦未準備接觸公司以外任何的第三方。 成年之後其實自己有很多想法，也開始獨立自主，雖然真的不容易，但會忠於自己，聆聽自己的聲音，隨心而行。 身邊的工作人員、每人、朋友、老師以及粉絲們一直都對我愛護有加，所以我會很在意大家因為外間一些流言蜚語為我而擔心及傷心。

最後，Gigi也有作自我檢討：

我知道自己的經驗同歷練有限，有好多事情未必懂得如何妥善感理，希望以後可以更加好好地學習，努力改善不足之處。 最後衷心多謝你們的留言鼓勵及支持，感激有你們成為我的最強動力和後盾。

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將現身見粉絲

Gigi早前獲得《十大中文金曲》「優秀流行歌手大獎」也未有出席領獎，不過她亦在社交網轉發粉絲截圖，並感謝港台。

而她將於本周六（6月29日）走出「雪櫃」，出席商場活動與一眾Gi炎粉見面，粉絲們也湧至商場的社交網帖文下留言表達支持。

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