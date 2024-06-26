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億萬駙馬丨伍富橋30歲生日獲太太花逾5位數字　Shirley送上老公生日日期車牌勁有心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 15 小時前

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伍富橋真係生活好富貴。

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）日前30歲生日，富家千金太太梁兆楹（Shirley）為老公花盡心思大搞盛大生日派對。Shirley不但準備了印有Alvin肖像的黑色T恤，又準備一比一Alvin紙牌供賓客打卡，果然有心思。

億萬駙馬丨伍富橋獲老婆送大禮賀30歲　億萬千金Shirley派對上被偷手袋？

送上隊員簽名籃球

而且，Shirley知道老公喜歡籃球，送上著名NBA球隊湖人Logo的籃球造型蛋糕之外，更送上湖人在2012－13球季的隊員簽名籃球，當中包括已逝世的偉大球星高比拜仁（KobeBryant），據了解Shirley專誠從外國拍賣回來，價值超過五位數。

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送上老公生日日期車牌

原來驚喜一浪接一浪，Shirley更特意買了老公生日日期「623」車牌，拍片分享親自為老公的車換上車牌，見其親力親為，果然錫老公錫到燶！

難怪Alvin看見車牌時相當開心，更高呼「多謝老婆」，並想送「肉嘴」給太太，唯遭Shirley拒絕，場面搞笑。

網民看到Shirley為老公炮製多重驚喜，感到十分羨慕，又表示Alvin揸的黃色波子十分搶眼，更指其現時生活富泰。

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