億萬駙馬丨伍富橋30歲生日獲太太花逾5位數字　Shirley送上老公生日日期車牌勁有心

▲ 伍富橋真係生活好富貴。

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）日前30歲生日，富家千金太太梁兆楹（Shirley）為老公花盡心思大搞盛大生日派對。Shirley不但準備了印有Alvin肖像的黑色T恤，又準備一比一Alvin紙牌供賓客打卡，果然有心思。

億萬駙馬丨伍富橋獲老婆送大禮賀30歲 億萬千金Shirley派對上被偷手袋？

送上隊員簽名籃球

而且，Shirley知道老公喜歡籃球，送上著名NBA球隊湖人Logo的籃球造型蛋糕之外，更送上湖人在2012－13球季的隊員簽名籃球，當中包括已逝世的偉大球星高比拜仁（KobeBryant），據了解Shirley專誠從外國拍賣回來，價值超過五位數。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

送上老公生日日期車牌

原來驚喜一浪接一浪，Shirley更特意買了老公生日日期「623」車牌，拍片分享親自為老公的車換上車牌，見其親力親為，果然錫老公錫到燶！

難怪Alvin看見車牌時相當開心，更高呼「多謝老婆」，並想送「肉嘴」給太太，唯遭Shirley拒絕，場面搞笑。

網民看到Shirley為老公炮製多重驚喜，感到十分羨慕，又表示Alvin揸的黃色波子十分搶眼，更指其現時生活富泰。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5