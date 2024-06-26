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抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 小時前

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名醫15年連患4癌，揭童年愛吃3種食物，養成致癌體質。

【抗癌／致癌／食物／癌症／飲食習慣】健康離不開良好的飲食生活習慣。台灣心臟科醫生陳衛華從32歲起，接連患上4種癌症，更曾被判只餘10年命。對此，台灣家庭科醫生陳欣湄指出，陳衛華醫生從小愛吃3種食物，可能是導致他養成致癌體質的原因。

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15年連患4癌

陳衛華醫生在32歲那年首次被診斷出骨癌，之後又因腰痛被診斷出腎臟癌，再來則是發現頸有硬塊，確診甲狀腺癌。在陳醫生多次接受含放射線的電腦斷層掃描後，竟也讓他罹患慢性淋巴白血病。

陳醫生認為，致癌原因可能與自己的不良生活習慣有關。他憶述，小時候經常「汽水當水飲」，因為上下學途中有一間雜貨店的老闆很疼愛自己，當他經過雜貨店時，老闆經常把他水壺的水倒掉，再換成汽水，慢慢就養成容易致癌的體質。

長大後，他工作忙碌，在醫學院時經常要巡房看症，回到家已經晚上9、10點，經常捱夜；第二天清晨5點就要起床，準備早上開會。壓力大時他也愛吃甜食，還試過一天抽兩包煙，久而久之身體就出現問題。

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更多相關報道：肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌

3種食物易養成致癌體質

陳欣湄醫生曾在節目《健康2.0》中指出，陳衛華自小愛喝汽水、吃零食以及鹽酥雞等油炸食品，這種飲食和生活習慣對健康的影響不容小覷。她表示，雖然目前陳衛華醫生仍然與癌共存，但陳醫生後來嘗試改變自己的生活習慣、放鬆心情，再配合癌症療程，對健康有很大的幫助。

陳衛華醫生亦勸勉身邊人要保持健康，就要忌捱夜和戒煙酒，而良好的飲食習慣更應從小做起。以下是6種孩子忌吃的食物：

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