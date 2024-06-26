  • 30°C
香港時間 : 2024627日 (四) 01:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$250起任食龍蝦/蟹腳/烤生蠔

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 14 小時前

最後更新： 14 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

香港W酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$250起任食龍蝦、蟹腳、烤生蠔。

【自助餐/自助餐優惠/酒店自助餐/W酒店/Buffet/親子好去處】周末假期一家大細共聚天倫，酒店自助餐是個不錯選擇。KKday推出香港W酒店自助餐買一送一優惠，人均$250起品嚐「夏令南洋風味盛宴」，任食毛蟹、藍青口、熟蝦等海鮮，自助晚餐更可歎龍蝦、蟹腳等，即睇優惠詳情！

最新影片：

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

KKday今日中午（26日）推出香港W酒店自助餐買一送一優惠，「夏令南洋風味盛宴」自助午餐低至$250，提供泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地的特色菜餚，供應毛蟹、藍青口、熟蝦、海螺等海鮮，還有小朋友最愛的Häagen-Dazs雪糕等甜品。

自助晚餐更可任食龍蝦、雪蟹腳、毛蟹、烤生蠔等海鮮，更有一系列特色美食，例如娘惹黃金軟殼蝦、星洲辣椒蟹配金銀饅頭、烤澳洲和牛、鴛鴦白朱古力巴斯克芝士蛋糕等。酒店更特別推出兩款限定佳餚，包括鮑魚汁炆花膠扒，以及香煎鵝肝配自家製無花果醬。

點擊圖片放大
+3
+2

W酒店自助餐買一送一優惠詳情

預定日期：2024年6月26日12:00至2024年7月2日23:59
使用日期：2024年6月27日至2024年7月31日
地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店KITCHEN

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐配無限暢飲指定果汁 (星期一至五)
用餐時段：12:00 – 14:30
優惠價：$550/2位，平均$275/位（已包括原價加一服務費）

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁（星期六至日及公眾假期）
用餐時段：12:00 – 14:30
優惠價：$718/2位，平均$359/位（已包括原價加一服務費）

【快閃優惠｜買一送一 】自助晚餐配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁 (星期一至日)
用餐時段：18:00 – 21:30
優惠價：$958/2位，平均$479/位（已包括原價加一服務費）

預定網址：【按此連結】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
17:56 2024/06/25
親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
17:27 2024/06/25
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽

你可能感興趣

親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
17:56 2024/06/25
親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
17:27 2024/06/25
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
自助餐 酒店 著數優惠

最高瀏覽

抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰