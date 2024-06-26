自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$250起任食龍蝦/蟹腳/烤生蠔

▲ 香港W酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$250起任食龍蝦、蟹腳、烤生蠔。

【自助餐/自助餐優惠/酒店自助餐/W酒店/Buffet/親子好去處】周末假期一家大細共聚天倫，酒店自助餐是個不錯選擇。KKday推出香港W酒店自助餐買一送一優惠，人均$250起品嚐「夏令南洋風味盛宴」，任食毛蟹、藍青口、熟蝦等海鮮，自助晚餐更可歎龍蝦、蟹腳等，即睇優惠詳情！

最新影片：

KKday今日中午（26日）推出香港W酒店自助餐買一送一優惠，「夏令南洋風味盛宴」自助午餐低至$250，提供泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地的特色菜餚，供應毛蟹、藍青口、熟蝦、海螺等海鮮，還有小朋友最愛的Häagen-Dazs雪糕等甜品。

自助晚餐更可任食龍蝦、雪蟹腳、毛蟹、烤生蠔等海鮮，更有一系列特色美食，例如娘惹黃金軟殼蝦、星洲辣椒蟹配金銀饅頭、烤澳洲和牛、鴛鴦白朱古力巴斯克芝士蛋糕等。酒店更特別推出兩款限定佳餚，包括鮑魚汁炆花膠扒，以及香煎鵝肝配自家製無花果醬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

W酒店自助餐買一送一優惠詳情

預定日期：2024年6月26日12:00至2024年7月2日23:59

使用日期：2024年6月27日至2024年7月31日

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店KITCHEN

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐配無限暢飲指定果汁 (星期一至五)

用餐時段：12:00 – 14:30

優惠價：$550/2位，平均$275/位（已包括原價加一服務費）

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁（星期六至日及公眾假期）

用餐時段：12:00 – 14:30

優惠價：$718/2位，平均$359/位（已包括原價加一服務費）

【快閃優惠｜買一送一 】自助晚餐配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁 (星期一至日)

用餐時段：18:00 – 21:30

優惠價：$958/2位，平均$479/位（已包括原價加一服務費）

預定網址：【按此連結】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】