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溝通技巧｜每次說話「Yes，but…」人緣差 4個溝通類型決定人際關係

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發布時間： 14 小時前

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溝通技巧決定你在職場上的受歡迎程度。

人與人之間的溝通技巧，是一種高深莫測的藝術，也是一種有趣的學問，且看每個人可以掌握多少。

我感到興趣盎然，何解有些人特別受歡迎，人緣極佳，身邊的朋友都樂於親近他們，喜於跟他們交往。相反地，有些人又不是十惡不赦的類型，卻極之不受歡迎，不僅是朋友，即使是親人也會避之則吉。歸根究柢，原來是他們的溝通方式出了岔子呢！

以下有四種類型的人，誰會最受歡迎？

第一類是「Yes！Yes！」型。這類人是典型的「Yes Man」，人家說甚麼、提議甚麼，他們都從來不會，也不敢反對，只懂說「Yes！」這類人表面上是極之友善隨和，甚麼都依從別人，但其實是自我形象較低、自卑和欠自信。別人普遍對「Yes Man」的評價較低，覺得他們沒有性格，可有可無，不會被重視呢！

第二類是「Yes，but……」型。這類人較乖巧，他們不會正面否定別人的提議，會立即回答：「Yes」，但其實是辦不到的。「約嗰日？好呀……哎呀，但係嗰日係我阿媽生日，撞日喎，咁點算呢……」久而久之，這類人即使是答應了你任何事，心裏還是覺得他們靠不住呀！

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第三類是「Yes，and……」型。這類人性格隨和友善，他們不僅會欣然接受你的意見，還會加上個人意見，讓事情弄得更完美。「約嗰度食飯？好呀……呀！嗰度附近有間出名嘅甜品店，我哋食完飯仲可以直落去食甜品呀！」跟這類人相處，會覺得人生特別美滿順意。

第四類是「No！No！No！」型。這類人的自尊心比任何人都強，更極愛面子。「要老子輕易聽從你的意見？那豈不是證明我是弱者？……不行！不可以！不！」

你會喜歡親近哪個類型？太容易選了吧！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 職場文化 溝通技巧

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