另有內情｜20歲處女首次捐血被拒　竟揭有性病追問父親驚揭1秘密

【性病／梅毒／傳染病／處女／捐血】偶然一次捐血卻揭發驚人秘密！內地一名女生人生第一次捐血，沒想到卻被告知血液樣本不及格。在好奇心驅使下，女生發現自己竟然是梅毒帶菌者。她得悉事實後覺得很無奈，因她從來都沒有捐過血，更是一個處女！

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該名20歲內地女今日（26日）在內地社交平台「小紅書」發文，指自己今年4月時去捐血被拒，因當時檢驗結果顯示「血液不合格」。女事主當時只是以為自己近日多捱夜，導致身體狀況不佳而暫時不適合捐血，

我身體一直都很好，所以就沒有管這個事情了。

處女之身卻感染性病

1個月後，在好奇心驅使下，女事主還是想知道為何自己當時不能夠捐血，故此致電查詢，沒想到自己居然是因為染上傳染病，對方指「懷疑有梅毒」，讓女事主崩潰。後來，她自行到醫院檢查，亦證實自己是梅毒帶菌者。女事主大感無奈，一方面指自己還是一個「處女」，從沒交過男朋友，另一方面指自己亦從來沒有捐過血。對於自己無故被指帶有梅毒，感到崩潰。

如果我是亂玩感染的，我也認了，問題我玩都沒有玩，說我有性病，這種不是誰都可以接受。

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揭開父親秘密 母親悉真相卻不檢查

帖文惹來不少網民輿論，大部分指女事主是否性生活不檢點而染上性病。女事主一律都否認，亦為此追問父親，揭開幾十年前一個秘密。原來女事主的父親因為多年前的一次手術而感染梅毒，當時父親因見義勇為，被嚴重燒傷，需要立刻做手術保命，惟當時傷勢嚴重，需要緊急輸血，因為血液不夠要買血。

起初還好，但到了第3次，她不幸買到帶有梅毒的血液，導致身體不適。經過一番治療後，雖然當時醫生指，父親身上的梅毒不具傳染性，但這個秘密一直收藏在心底。為求安心，父親曾建議一家人去檢驗梅毒，但母親卻堅決不去。後來女事主父母離異，這個事情就不了了之。

真相曝光後，不少網民猜測會否是女事主的母親，本身亦是梅毒帶菌者，但事情已過很久，真相已經無從窺探了。

梅毒可經母胎傳染

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由9至90日不等。主要經3種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染（即在母親懷孕時經母體傳給胎兒），以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染的。梅毒可以由孕婦傳給胎兒，引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症，如失明、失聰等。

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就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

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