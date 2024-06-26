公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」

▲ 排11年獲派柴灣公屋，363呎S型間出4房!

【輪侯公屋/公屋裝修/公屋設計】公屋輪候時間長，派樓亦睇彩數，如獲派理想單位，當然令人高興。近日有裝修公司在社交平台發布影片，分享輪侯公屋11年的客戶，獲派漁灣邨一個363呎單位，經裝修公司改頭換面後，自豪表示地方雖小卻能間出4房，形容慳位且用盡每一寸空間。影片發布後，不少網民紛紛留言嘆「感覺好似瞓在木箱裡」、「好有壓抑感」！

363呎公屋間出4房

該間在香港擁有門市的裝修公司，早前在「小紅書」發布影片，表示一個輪候公屋11年的客戶，最近獲派柴灣漁灣邨漁順樓一個363呎的3至4人單位，隨即為單位重新設計裝潢。

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影片可見，單位為長方形，裝修公司以S型間出4房，入屋後門口旁邊有一個置頂的組合鞋櫃，旁邊有一張高架床連爬梯作為工人房，高架床下方的空間，是備有房門的獨立房，有齊地台床、書桌、電腦、辦公椅、書架等，地台床下面則可以儲物。

至於第二組「S型」分割房，隔成獨立的兩間上下床房，這樣各算能擁有不受干擾的空間。此外，單位的另一幅牆，設有一個8呎乘10呎置頂天花儲物櫃，可收納屋主的所有雜物。裝修公司讚道︰「慳空間，顯闊落，唔違規，這樣設計空間利用得好好！」

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網民批壓迫感大：似瞓木箱

有網民形容睡房很有壓迫感如瞓木箱，亦有人好奇廚廁的位置在哪？同時有網民質疑能負擔請工人費用卻入住公屋，「有工人還搶公屋，服」、「公屋請工人，收入或資產超限了吧」。亦有網民稱讚事主充分利用整個單位，「天呀！利用到極致」、「香港能有這麼大的房子已經很好了」。

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