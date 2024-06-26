  • 30°C
香港時間 : 2024627日 (四) 01:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

排11年獲派柴灣公屋，363呎S型間出4房!

【輪侯公屋/公屋裝修/公屋設計】公屋輪候時間長，派樓亦睇彩數，如獲派理想單位，當然令人高興。近日有裝修公司在社交平台發布影片，分享輪侯公屋11年的客戶，獲派漁灣邨一個363呎單位，經裝修公司改頭換面後，自豪表示地方雖小卻能間出4房，形容慳位且用盡每一寸空間。影片發布後，不少網民紛紛留言嘆「感覺好似瞓在木箱裡」、「好有壓抑感」！

363呎公屋間出4房

該間在香港擁有門市的裝修公司，早前在「小紅書」發布影片，表示一個輪候公屋11年的客戶，最近獲派柴灣漁灣邨漁順樓一個363呎的3至4人單位，隨即為單位重新設計裝潢。

公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋

影片可見，單位為長方形，裝修公司以S型間出4房，入屋後門口旁邊有一個置頂的組合鞋櫃，旁邊有一張高架床連爬梯作為工人房，高架床下方的空間，是備有房門的獨立房，有齊地台床、書桌、電腦、辦公椅、書架等，地台床下面則可以儲物。

至於第二組「S型」分割房，隔成獨立的兩間上下床房，這樣各算能擁有不受干擾的空間。此外，單位的另一幅牆，設有一個8呎乘10呎置頂天花儲物櫃，可收納屋主的所有雜物。裝修公司讚道︰「慳空間，顯闊落，唔違規，這樣設計空間利用得好好！」

點擊圖片放大
+11
+10

裝修改造｜792呎全屋三尖八角難放傢俬　4招變大收納空間提高實用性

網民批壓迫感大：似瞓木箱

有網民形容睡房很有壓迫感如瞓木箱，亦有人好奇廚廁的位置在哪？同時有網民質疑能負擔請工人費用卻入住公屋，「有工人還搶公屋，服」、「公屋請工人，收入或資產超限了吧」。亦有網民稱讚事主充分利用整個單位，「天呀！利用到極致」、「香港能有這麼大的房子已經很好了」。

即睇更多網民點睇︰

點擊圖片放大
+10
+9

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公屋違規｜沙田公屋廚房裝窗口式冷氣機　網民揣測背後用途房署咁回應　
18:25 2024/06/07
公屋違規｜沙田公屋廚房裝窗口式冷氣機　網民揣測背後用途房署咁回應　
輪候公屋︱排公屋近9年首派華富邨港媽憂拆遷想放棄　網民一原因勸阻：立即要
11:02 2024/06/12
輪候公屋︱排公屋近9年首派華富邨港媽憂拆遷想放棄　網民一原因勸阻：立即要
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋
16:48 2024/06/13
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋

你可能感興趣

公屋違規｜沙田公屋廚房裝窗口式冷氣機　網民揣測背後用途房署咁回應　
18:25 2024/06/07
公屋違規｜沙田公屋廚房裝窗口式冷氣機　網民揣測背後用途房署咁回應　
輪候公屋︱排公屋近9年首派華富邨港媽憂拆遷想放棄　網民一原因勸阻：立即要
11:02 2024/06/12
輪候公屋︱排公屋近9年首派華富邨港媽憂拆遷想放棄　網民一原因勸阻：立即要
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋
16:48 2024/06/13
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋
裝修設計 網絡熱話 4房 漁灣邨 小紅書 公屋

最高瀏覽

抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰