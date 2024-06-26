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模範夫妻丨與郭藹明睇戲抱小演員變慈父　劉青雲夫婦共識不生兒育女

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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劉青雲夫婦拍住拖睇戲！

劉青雲跟郭藹明(Amy)可說是圈中模範夫妻，二人於98年6月拉埋天窗，結婚26年依然恩愛甜蜜。日前劉青雲跟郭藹明拍住拖睇鮮浪潮影片《宇宙有什麼不是暫時》，該片由李麗珍、邵仲衡主演，青雲跟兩人識於微時，當年曾一起合演神劇《大時代》！

【野生捕獲】劉青雲偕凍齡老婆拍拖　fans索合照讚郭藹明省鏡身材正

跟小演員合影如慈父

日前網民於小紅書上載跟劉青雲夫婦之合照，當日二人於場外遇上一班小演員，郭藹明跟劉青雲表現親民，劉青雲更抱起小女孩合照，流露一臉慈父模樣。

分享照片的應該是一位小孩的家長，當中更留言：「紀錄一下，最後一場鮮浪潮《宇宙有什麼不是暫時》，謝謝所有愛錫佢哋的人再次抽空來支持。」

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【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】

唔生仔無後顧之憂？

曾揚言愛妻是其「人生最好的禮物」的劉青雲，2015年再奪影帝時發表「太空船論」，感謝郭藹明的支持，至於郭藹明樂於做青雲背後的女人，替老公買賣物業屢有斬獲。

另外，二人早已共識不生育，青雲曾說珍惜二人世界，陪老婆逛逛街市，享受普通人的生活。只要有老婆陪伴，就是最開心和美好的減壓方法。

青雲曾於訪談中說：「你知不知沒有小朋友，連保險也不用買，沒有東西要留給誰，我們這個年紀，人生將來最大負擔只是醫療，醫療也搞的定的話，沒有東西要擔心啦！你要留東西給誰？留給社會吧。」

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