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時間管理｜醫生媽媽時間管理術在於收納 強烈呼籲別扔子女的塗鴉

家事百科

發布時間： 14 小時前

最後更新： 14 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《反起跑線聯盟》劇照

準備搬家，翻出幾箱女兒幼兒時的畫作。

過去十二年，我把女兒的塗鴉、勞作、信件、字條，酌量留低一部分，按次序非常整齊地放在透明膠袋文件夾（clear holder）內；當中還夾雜着我製作的、曾貼在牆上的海報、工作紙、歌詞等，用來教她們認字和各種知識。

一張張圖畫紙放在文件夾，塞得厚厚的，保存得很好，翻閱也容易，每個女兒都有超過十本；而幼稚園和小學的文件名成績單，則另有活頁夾收藏。還有大小不一的筆記本，以及滿是作文、造句和創意繪圖的幼稚園習作；大女兒尤其多，因為她從小就無日無之地畫畫，學校的教科書內，每一版都充滿着她的搞笑塗鴉，我都捨不得丟棄。

之前我在《醫生媽媽的時間管理術》一書裏分享過，把東西收納好，就是賺了時間。其中關於收納孩子的畫作和勞作，我提供了不少建議，包括使用clear holder。

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不過，幼兒整天都有塗鴉，在一張廢紙上順手畫幾筆，又拿另一張紙再畫，每張紙都只是歪歪斜斜地畫了幾條綫、寫了幾個字。起初，這些文件夾增長得很快，不到半年就一整箱子了；那時我也擔心過，以這樣的速度增加下去，房子再大也收藏不了這麼多！可是，原來孩子長大得很快，到了高小之後，這些可以被我收藏的畫作就變得愈來愈少；最近兩年，都未曾填滿一個透明文件夾。

由於文件夾的增長停止了，所以搬去新居時，我會嘗試把它們展示在房間的書櫃裏、而不是藏在雜物房的箱子中。這樣，我可以隨時翻閱兩個女兒的可愛記錄；必須經常翻看，才有意思。

所以，幼兒的爸爸媽媽們，請盡情地收納孩子的塗鴉吧！因為這個急速增長只是短暫性的，但卻盛載了身為父母人生中無可替代的珍貴回憶。

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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