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張家輝獲頒「卓越電影成就獎」 　新作《贖夢》成馬來西亞國際電影節閉幕電影

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 14 小時前

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張家輝自導自演新作《贖夢》

第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）日前公布今屆「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ）得主為兩屆金像影帝，演而優則導的張家輝自導自演新作《贖夢》，更會成為電影節的閉幕電影。

家輝感恩再一次獲得馬來西亞同業及影迷厚愛，因首部執導作《盂蘭神功》就是於當地拍攝。相隔10年，家輝帶著自己第4部自導自演作品回到大馬，更雙喜臨門獲邀參展及獲得成就獎，對家輝來說可謂別具意義。

張家輝獲馬來西亞國際電影節頒「卓越電影成就獎」。

張家輝承諾繼續努力

今屆馬來西亞國際電影節於7月21日至28日舉行，《贖夢》繼烏甸尼遠東電影節，及韓國富川國際奇幻影展後，再次獲外地影展垂青，加上獲大會頒發「卓越電影成就獎」，家輝深感興奮稱：「首先都一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係果句：『人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力。同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可下，亦一定親身赴會。」

大會讚揚家輝演技精湛，多部精彩作品成功擄獲觀眾的心，同時作為導演的他擁有卓越敍事能力，肯定家輝多年來對電影業的貢獻和影響力。

家輝演技及導演功力獲肯定。

拍戲要人「陪瞓」

家輝跟馬來西亞淵源甚深，除獲大批當地影迷支持外，此地亦是家輝執導的起點，他首部自導自演作品《盂蘭神功》就是跟馬來西亞電影人合作及於當地拍攝。

今次再以導演身份重返大馬，家輝就憶起處男執導趣事，笑指當年拍戲要找人「陪瞓」：「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍攝鬼片，令影片更具感染力。但因自己怕鬼，一度要搵『陪瞓』，不過自己對影片感到滿意。而今次嘅《贖夢》就只係關於心理、驚慄，同鬼無關，收工可以返屋企瞓，所以好好多，哈哈。」

張家輝首部自導自演作品《盂蘭神功》。

耶穌都估唔到票房

《贖夢》仍未正式上映，就獲各地影展關注和支持，問到家輝會否對電影成績更有信心，一直只想努力拍出好作品的他，坦言未敢對票房有太大期望。

家輝又以一貫幽默口吻分享對現時電影市道看法，說：「太多人喜歡電影，所以人人都覺得自己係專家！咁佢地扮專家咪好流？！咁又未必喎！而業内嘅人就真係專家喇；但咁嘅話，食緊呢行飯嘅又係咪實掂呢？…但又有啲成績跌倒阿媽都唔認得，包括我自己，哈哈！電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講：偏門！近年又大多手風唔順！所以仍然喺業内努力打滾嘅人，其實都深愛電影，亦包括我！而票房成績，喺度引用我自己嘅一句對白：『耶穌都估唔到票房，我話嘅！』總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事…! 唉，自求多福係啦：）」

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