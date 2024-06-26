巴黎時裝騷｜孔劉成LV男裝全球代言人　驚喜現身巴黎LV男裝展

近年Louis Vuitton為了催谷由Pharrell Williams主持的男裝系列，出盡八寶，看看每次時裝展邀請而來的嘉賓都以數以百人計，就知道集團對男裝系列不容有失，剛剛上星期在巴黎舉行完的男裝騷，場內就發現韓國萬人迷孔劉成為座上客，而昨天品牌更宣布他當上全球的代言人，證明這位韓星多年下來久無新作，但人氣仍然高企。

其實孔劉已經很久沒有出席巴黎LV的男裝騷了，早期當LV男裝仍然是Kim Jones負責的時候，孔劉幾乎每一次都會出席品牌的男裝展，直至已故的Virgil Abloh執掌期間，所針對的市場有別，他才消失於品牌的時裝展。

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今次孔劉於時裝展再次出現，自然成為大家焦點，而亦估不到的是LV隨即發布3張官方相片，公告天下他當上品牌全球的代言人之一。

身為他的影迷自然開心，畢竟他自《鬼怪》和《屍殺列車》後已甚少作品推出，只在《魷魚遊戲》客串，而早前由他主演的《寧靜海》在Netflix播放，外間反應一般。因此，說不定因為當上代言人後，是他全面回歸影視圈的第一步。

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