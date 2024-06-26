冷氣迷思丨唔夠凍補雪種竟無用?　專家揭暗黑真相 教1招最有效解決 【附8款高分冷氣名單】

【夏季/冷氣機／雪種/冷氣維修/降溫／慳電/電費貴/慳錢/酷熱天氣/天氣】天氣炎熱，不少人會開冷氣降溫，加「雪種」真的可以增加冷氣機凍感? 台灣有冷氣師傅便拍片分享指這原來是錯誤思想，坦言因為1原因，冷氣即使補雪種亦無濟於事，教1招最有效解決，叫大眾無需再浪費金錢。

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台灣冷氣機維修專家「世華師傅」曾拍片分享指解釋「為什麼冷氣不用補冷媒（雪種）」，他指一般如果冷氣機身沒有問題，根本就不會有漏雪種的情況。所以換言而之，他指一旦冷氣有「漏雪種」問題，極可能是冷氣機身銅管有問題，即使找人補了雪種，亦只是治標不治本，也浪費金錢因為「漏雪種」問題很可能一兩星期又會再度發生。

「如果「冷媒」漏掉，就表示管路有腐蝕破洞，即使補「冷媒」，只會短時間內再漏掉」

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至於究竟如何解決「漏雪種」問題? 世華師傅則指最簡單方法其實是考慮換新冷氣機。

補這裡結果漏那裡，補那裡又漏其他地方，恐怕一整年都會一直在修理。

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