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面相｜面相下庭主宰人的中晚年運勢 男士下庭要夠力才屬「托得起」相格

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發布時間： 14 小時前

最後更新： 14 小時前

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男士根本毋須靚仔或靚佬，下庭地閣要夠力夠潤，才是「托得起」的相格。

樣靚不等如面相好，一個人最緊要面相夠好，樣靚而福薄的話，毫無意義。真正的「靚」，面相重要過個樣，應用於男女。走在街上，看見有些女子明顯打了瘦面針，搞到面龐由顴骨到下巴不自然地消削，尖到得個「啄」，福氣難厚，實不美也。那些含肉毒桿菌素的瘦面針，其實本用於二戰時的生化武器，有毒性，長期潛藏身體，尤其肝臟，有否影響呢？當然那些出產瘦面針的廠商不會告訴你。我認識有人一打完出現口齒不清、吞不下嚥和呼吸困難。

從面相來說，面部分三部分：上庭由髮綫到印堂，中庭由鼻的山根到準頭，下庭從人中到下頷。有些人面相靚，就是上中下庭均等（即上中下庭比例1：1：1）又飽滿，左右對稱，這已是福氣充盈的人，望落令人舒服順眼、賞心悅目。

人到中年，下庭相當重要，男女皆是，因主中、晚年。下庭不僅是指下巴，還包括下巴兩邊的頤骨，整帶為之「地閣」。話明「地閣」，承托力要夠，不能尖削無肉，下庭太尖太削，無力無承，福氣難至。故我認為，男士根本毋須靚仔或靚佬，下庭地閣要夠力夠潤，才是「托得起」的相格。

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曾見過一個男人的相格，由上庭開始眉短而散亂、眉壓眼，中間還有懸針紋，中庭長而下庭短，鼻形差、耳輪廓岩巉，人中短，面形倒三角，下巴窄，下庭地閣位無肉無力，面相極差，予人不安之感，而其行為舉止亦令人感煩擾和討厭，先天條件已不利，後天行為亦無修養，福澤難至。

女性亦是同樣道理，下庭要長得夠潤，尤其是下巴兩旁的頤骨不能有薄削之相，即中國相學所說的「豐頷重頤」，那才是好相格。環顧認識的女性朋友也是，中年或晚年活得開心、安樂、有福的，全都是下庭地閣相當好，兩頤托得住和下巴不削的相格。

有福氣的美，才是真正的美，夾硬用人工方法瘦面尖下巴，其實是把自己的福氣、貴氣和健康都趕走，最弊是，其人可能不知，搞到自己下巴尖不甩成粒欖核似的，其實一點也不美。

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