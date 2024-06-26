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預防中暑｜兒童比成人更易中暑　中醫分享4大常見中暑症狀【附消暑湯水＋穴位】

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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兒童比成人更易中暑，註冊中醫馬醫師分享4大兒童中暑症狀。

【夏季／中暑症狀／中暑／熱衰竭／天文台／消暑湯水】酷熱天氣下容易中暑，家長帶子女外出玩耍時，要注意小朋友是否出現中暑症狀，因小朋友會比大人更容易中暑。註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，夏天出入溫差大，小朋友因為抵抗力弱，容易因悶熱的天氣而中暑。馬醫師分享4大兒童中暑症狀，以及介紹消暑湯水食譜和穴位按摩。

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小朋友因血液循環系統及排汗系統都不及成人完備，體表面吸熱量較大，從而會比成人更容易中暑。小朋友活潑好動，大熱天時跑跳，即使覺得熱而有些不適，也不太會表達出身體可能中暑的反應。症狀不明顯時，家長也易疏忽。

中暑因皮膚的血管擴張，令供應大腦及身體各部分的血液減少，引致暈厥。如一旦發生高熱痙攣，甚至出現死亡。

預防中暑｜小朋友中暑４大症狀

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預防中暑｜夏日飲食建議

1. 喝水

  • 如果出汗太多引起暑熱，可以用飲電解水，補充水份流失，如喝大量水，有可能引發水中毒。

2. 梨子

  • 梨子是抗暑的水果，比較合適小朋友，甘而潤肺，西瓜對小朋友比較寒涼，吃太多小朋友容易拉肚子。

3. 進食清熱解毒的食物

  • 家長可以準備一些清熱解毒的小食給小朋友，如綠豆沙，冬瓜薏仁茶等。

預防中暑｜夏日消暑湯水

馬醫師分享夏日消暑湯水——「西瓜脆衣滾魚湯」，瓜皮內側的那層白肉「脆衣」是涼性的，所以屬解暑良方。中醫認為其性涼、味甘，食用能有清热解暑、利尿的功效。湯也有清清甜甜的味道，小朋友比較喜歡。

消暑湯水西瓜脆衣滾魚湯
材料西瓜白肉4至5片
天然魚粉2匙
紅蘿蔔

西瓜脆衣滾魚湯做法

1. 將西瓜硬皮外層去除，取皮與肉交接的白色部位；

2.魚粉加熱水1500 毫升水中煮滾後，將西瓜皮、胡蘿蔔，滾大概15分鐘，即可。

預防中暑｜小朋友中暑按摩

  • 可以在肩井穴，風池穴、合谷穴等打圈按摩加上熱敷可以幫助讓他們放鬆肌肉及不適。

拆解熱衰竭VS中暑症狀及成因

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝曾接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是熱傷害的病症，不過兩者的成因、症狀、嚴重程度各有不同。

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高醫生指出，如體溫持續過高，有機會出現多重器官衰竭，包括心臟、肝臟、腎臟等；亦有機會引發橫紋肌溶解症，即肌肉溶解的情況，肌肉酵素會堵塞腎小球，導致腎臟功能受損，可能需要洗腎。

文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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