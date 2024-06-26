  • 30°C
香港時間 : 2024627日 (四) 01:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠　飛東京羽田$268起出發期至明年3月

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

HK Express突發日本機票優惠，飛東京羽田$268起，出發期至明年3月。

【平機票/機票優惠/HK Express/香港快運/日本親子遊/日圓/日元】日圓貶值，早前再度跌穿4.9算，相信不少港人都心郁郁想去日本玩返轉。HK Express（香港快運）推出機票優惠，今次終於輪到東京羽田，單程票價低至$268，出發期至明年3月，即睇優惠詳情！

最新影片：

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

HK Express推出限時機票優惠，香港飛東京羽田機場單程只需$268起，來回連稅$1,421起，出發期至明年3月14日。不過要留意，以上價格只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。

HK Express每日有3班飛東京羽田航機，去程有夜機或「紅眼機」選擇，可以放工後立即出發，而回程則有早機或凌晨機。

HK Express機票優惠詳情

航點：東京（羽田）
預訂日期：即日起至6月27日（23:59）
旅遊日期：2024年8月25日至2025年3月14日

  • 『輕便飛』來回票價低至港幣536：包括一件隨身物品
  • 『經濟飛』來回票價低至港幣636：包括一件隨身物品及一件登機行李

預定網址：【按此連結】

同場加映：外遊防盜5大貼士

點擊圖片放大
+4
+3

平機票攻略｜出發前幾多日買機票最平？

機票價格浮動，不少人都會擔心愈遲買會愈貴，究竟何時才是最抵買時機？Expedia曾發布一份報告分享訂機票攻略，還披露了香港國際機場最容易取消航班的時段，搶平機票之餘還要留意時間，減低被取消航班的機會。

詳情即睇：親子遊機票｜出發前幾多日買機票最平？　專家公開最佳時機+4招可慳21%

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
15:50 2024/06/21
平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
19:42 2024/06/18
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
親子遊｜小朋友搭飛機耳痛流鼻血點算好？　醫生教9招改善預防：上機必帶呢1物
14:45 2024/05/23
親子遊｜小朋友搭飛機耳痛流鼻血點算好？　醫生教9招改善預防：上機必帶呢1物

你可能感興趣

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
15:50 2024/06/21
平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
19:42 2024/06/18
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
親子遊｜小朋友搭飛機耳痛流鼻血點算好？　醫生教9招改善預防：上機必帶呢1物
14:45 2024/05/23
親子遊｜小朋友搭飛機耳痛流鼻血點算好？　醫生教9招改善預防：上機必帶呢1物
機票 HK Express 日本 東京 著數優惠 日圓

最高瀏覽

抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
抗癌飲食｜名醫15年連患4癌　揭童年愛吃3種食物養成致癌體質【6類兒童忌吃食物】
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
外遊攻略｜香港機場7.2起改用智能安檢　行李毋須取出電腦充電器
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰
遊台注意丨台灣3種病毒大爆發　1周暴增817人染疫40人死　當局: 7月提前進入高峰