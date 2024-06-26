親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠　飛東京羽田$268起出發期至明年3月

▲ HK Express突發日本機票優惠，飛東京羽田$268起，出發期至明年3月。

【平機票/機票優惠/HK Express/香港快運/日本親子遊/日圓/日元】日圓貶值，早前再度跌穿4.9算，相信不少港人都心郁郁想去日本玩返轉。HK Express（香港快運）推出機票優惠，今次終於輪到東京羽田，單程票價低至$268，出發期至明年3月，即睇優惠詳情！

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HK Express推出限時機票優惠，香港飛東京羽田機場單程只需$268起，來回連稅$1,421起，出發期至明年3月14日。不過要留意，以上價格只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。

HK Express每日有3班飛東京羽田航機，去程有夜機或「紅眼機」選擇，可以放工後立即出發，而回程則有早機或凌晨機。

HK Express機票優惠詳情

航點：東京（羽田）

預訂日期：即日起至6月27日（23:59）

旅遊日期：2024年8月25日至2025年3月14日

『輕便飛』來回票價低至港幣536：包括一件隨身物品

『經濟飛』來回票價低至港幣636：包括一件隨身物品及一件登機行李

預定網址：【按此連結】

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