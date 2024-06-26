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繁花劇透丨第18集劇情預告　汪小姐公司辦招商會卻無人問津

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 14 小時前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第17集講到小汪跟阿寶告別，要去建立自己的碼頭。

第18集 （26/6）

玲子要從內到外升級夜東京，她隻身前往至真園取經，感受到了李李的大氣和誠意。

至真園大而全，而夜東京也會細水長流。回到進賢路，玲子立馬準備重新裝修。

一旁的葛老師唏噓感歎，女人一旦下了決心，是真狠。

不多時日，玲子已經聘好廚師，融合派的新菜既好吃，也有檔次，那種陌生又熟悉的味道，讓葛老師想起他過世老婆的廚藝，老淚縱橫。

離開27號的汪小姐也立即見識了世態炎涼——她舉辦個人公司的招商會，偌大黃河路，無人問津。

汪小姐終於心平，提出和魏總一起合夥開公司。

南國投上海營業部迎來了強總和他如狼似虎的深圳兵團，今年帳面難看，一番責問之下，強總要帶大家打翻身仗。

爺叔聽聞這個消息，告誡阿寶近期在股市裡低調行事，不可得罪深圳幫。阿寶與強總的瘋狂博弈就此展開。

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