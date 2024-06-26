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北上租樓｜擬北上租樓拎居住證為開小紅書　公屋戶發文詢問：需要當資產申報？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 13 小時前

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公屋戶擬北上租樓拎居住證為開小紅書，發文向網文詢問：需要當資產申報？

【北上租樓/深圳/小紅書/濫用公屋/房屋署】政府近年加強打撃濫用公屋，調查住戶資產有否超額，及擁有物業等，有公屋戶日前於社交平台上發文，表示想在深圳租樓，取得深圳居住證以開通小紅書帳戶，但不清楚會否被當作資產，故向網民詢問要否向房署申報。

樓步日前於Facebook群組「公屋討論區」匿名發文，指目前住在公屋，想到深圳租樓，以取得深圳居住證作開通小紅書帳號之用，但由於不清楚北上租樓會否當作擁有物業資產，因此發文向網民提問。

想問政府會唔會當資產（需要）申報？ps主要租，沒有錢買。

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帖文一出，引來不少網民留言，部分網民質疑樓主為開小紅書而租樓的行為，表示「開通小紅書撳電話（號碼）就得啦」、「為咗小紅書要租間屋？」對此，有人解釋樓主應該想開通小紅書的「藍V」認証，實現流量變現，「應該係想開通大陸社交媒嘅變現功能，例如小紅書嘅藍V同小黃車（電商功能）之類，所以要居住證，租屋係其中一個方法，當然亦要用真名。」

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翻查資料，申請小紅書普通帳戶只需要手機號碼，或以連接微信帳戶登入，但要升級成為專業帳戶，就需要提供相關文件，之後從中賺取的收入，應向房屋署申報。

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