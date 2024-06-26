香港小姐2024丨郭珮文師妹宣布退選　Juliana親認港姐面試過程要捱凍

▲ 郭珮文師妹丁雨然宣布退選。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB年度盛事《2024香港小姐競選》早前已舉行第一輪面試，今年不乏高質素佳麗，而第二輪面試將於下月2日舉行，連日來不少佳麗在小紅書報喜收到第二輪面試通知。

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香港小姐2024丨被視為「郭珮文2.0」宣布退選

當中在面試當日，以一身黑色小背心晒出驕人上圍的丁雨然，甫現身已經被視為「郭珮文2.0」，甚有Juliana的影子，難怪被外界睇高一線。

現年26歲的丁雨然，報稱剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位的她表示正在「搵工」，而不少網民亦十分關心她能否入圍第二輪面試，豈料她竟然說：「我退出了！」不過她則未有透露退出原因，令很多網民也感意外。

▲ 丁雨然被封為「郭珮文2.0」。（經濟日報圖片）

香港小姐2024丨等候面試捱凍

有佳麗亦大爆首次面試時的流程，事前需按指示分批進入更衣室更換泳衣，換好泳衣的佳麗需回到房間中等候，因要安排分批影相及見評判，所以參賽者需要在冷氣房等待幾個小時，故等待的過程絕不容易。

身為師姐的郭珮文早前接受傳媒訪問被問及此事，她指至今仍印象深刻，因同一時間很多女生要換上泳衣，之後就要分批見評判，過程要等幾個小時。

她續指曾見過佳麗凍到冇力：「佢喺攤咗喺度冇晒力，成件事都係有啲凍。」

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