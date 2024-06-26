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更年期｜男士更年期夫婦關係變差？ 妻子必睇從3大症狀分析丈夫是否更年期

家事百科

發布時間： 14 小時前

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身體出現3大症狀是「男性更年期」惹的禍。

一講到更年期，普羅大眾馬上會想到女性，然後是盜汗、潮熱、頭暈、腰痠、失眠、心煩、多疑，但其實，男性也可能有更年期，只是社會較少提起和討論，甚至大部分男性都不為意自己是否正在經歷更年期。

女性的更年期是女性賀爾蒙分泌逐漸減少，繼而出現以上提及徵狀，還要加上停經、心悸、陰道乾澀、骨骼痠痛等，通常四、五字頭的女性就開始經歷這些身體變化。

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至於男性，平均來說，三十歲開始，男性賀爾蒙睪固酮就會每10年下降一成，40或45歲是中期階段，有些男士開始在這個階段逐漸出現較明顯的更年期徵狀，有12%以上的四字頭男性，會有睪固酮偏低情況，而六十歲以上男性出現此徵狀的，則幾近五成。

當睪固酮偏低而出現了以下的身體徵狀時，即表示進入男性更年期（Andropause）：一、有關性或泌尿方面的表徵，如：性慾減低、勃起功能障礙、因前列腺肥大導致排尿問題。二、身體變化：肚腩脂肪增加、肌肉質量及力度下降、容易疲累、骨質疏鬆。三、精神健康：憂鬱、沮喪、焦慮、記憶力減退、缺乏動力及失眠，但現今社會多忽略男性更年期問題。

除了更年期外，還有破壞夫妻關係的其他因素：

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何謂睪固酮偏低呢？可由抽血檢查去檢視睪固酮在血液中的濃度。一般成年男性的睪固酮濃度是300至1000ng/dl。若經過多番抽血檢查，睪固酮濃度低於300ng/dl，並持續出現一些更年期徵狀，那就是睪固酮低下症。有些男士會考慮在西醫處接受補充睪固酮的治療，但這種治療方式也有風險，負責任的西醫會做足夠的風險評估、向病人講解風險和定時跟病人作出相關的檢測（例如前列腺）。

若不是睪固酮過分偏低，平時保持健康生活，如每天要有足夠運動量、不吸煙、早睡不熬夜、吃多一點含豐富鋅（如：蠔、南瓜籽）和維他命D（如：野生三文魚、沙甸魚）豐富的食物、保持心情開朗（多社交、多朋友是關鍵），則可改善上述三方面的更年期徵狀。

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撰文 : 利嘉敏

家庭關係 失眠 盜汗 骨質疏鬆

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