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東張西望｜96歲根叔突然獲兒子一家接出院照顧　「魚塘大王」後人被質疑別有用心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 小時前

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96歲「魚塘大王」根叔的後人被質疑別有用心！

現年96歲的「魚塘大王」盧開根（根叔）在4年前登上《東張西望》，他原本擁有半億身家，在元朗大生圍擁有13個魚塘， 大可安享晚年。但好景不常，根叔的13個魚塘卻先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去，其銀行存款只剩下5000多元。

《東張》攝製隊多年來一直緊貼事件，幸獲大律師陸偉雄仗義協助調解，最終成功收回魚塘，並轉讓予拍檔陳女士。根叔斷斷續續入住醫院，他在出院即被久未露面的家人接走，根叔的家人就被質疑種種舉動是別有用心！

東張西望丨96歲根叔收回魚塘被「家人」軟禁　黎寬怡採訪慘被推落地

根叔家人夾攻陳女士

根叔的孫兒接受黎寬怡（貓仔）訪問，他指自己知道爺爺在無奈之下把魚塘交予其他人。根叔的戰友兼拍檔陳女士則指：「根叔十號風球、黑色暴雨，冇公共車走，佢都喺魚塘。見到佢有一個孫，見佢喺對面過，都冇走埋嚟問候過根叔。」

根叔兒子一家接走根叔回家後，陳女士曾登門探望兩次，但後來根叔的孫兒以不同藉口拒絕陳女士與根叔見面。

後來，貓仔、陳女士一同探望根叔，根叔家人允許他們進屋內探望，但攝製隊就遭受粗暴對待！攝製隊的男同事被一度被根叔兒子推出屋內，貓仔又被推倒在地上，場面混亂。而根叔兒子兩夫婦出言夾攻陳女士，根叔媳婦又指有人對根叔的魚塘虎視眈眈。

在一輪爭論後，陳女士指根叔家人不讓她前來探望，並向臥床的根叔道別，根叔說：「我同你係知己嚟，我同你已經18年，我未死，死咗都放你喺心裡面，你可以放心。我病到唔清唔楚，我無可奈何。真係對唔住你！」

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根叔不習慣新生活

根叔兒子、媳婦在冷靜過後，主動就粗暴行為向《東張》攝製隊道歉。兩夫婦本來拒絕《東張》在現場拍攝，後來就突然轉變態度，讓《東張》拍下他們照顧根叔的情況。

根叔需依靠助行器慢慢地行，其兒子、媳婦分別在左右兩旁扶著他。而根叔媳婦又會在根叔不同的身體位置塗上藥膏，以助他紓緩痛楚。根叔吃飯時胃口尚算不錯，又會定時吃藥。

不過，根叔表明不習慣這裡的生活，始終心擊著魚塘，並說：「啲狗成日都望我返去。」

根叔表示不習慣新生活。（影片截圖）

根叔兒子一家被質疑

與根叔相識數十多年的同村兄弟林先生，對於根叔兒子一家的舉動有所懷疑。

他接受貓仔訪問時說：「喺佢出事嘅時候，佢嘅親人冇人幫佢、眾叛親離，依家好似有啲眉目、個魚塘可以攞得返，就走出嚟打親情牌，『阿爺，我係你個孫啊，你畀返我啦，我幫你照顧』，呢啲究竟係咩目的，大家有眼睇囉！」

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