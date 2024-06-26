反黑英雄丨陳山聰在1集內連換4套日牌潮服　出動私伙限量版波鞋

▲ 陳山聰在《反黑英雄》出動私伙日牌潮服上陣演出。

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（6月25日）播出第2集，祖耀（袁偉豪飾）誓要為女友阿婷（蔣家旻飾）報仇，出招對付仇人「西九王」無良（黃子恆飾）。

祖耀與阿細（關曜㒞飾）利用昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）給予的200萬，組織「少年軍」以送外賣形式販毒做蝕本生意，誓要搶走無良客源。無良發現事有蹊蹺，命令手下捉拿「少年軍」其中一名成員番茄（林俊其飾），威逼他說出幕後黑手是祖耀後，便命令手下將番茄掟落樓，相當冷血。

內裏冷血的無良黃子恆，今次跳出社團大佬固有框框，一反傳統常以官仔骨骨「西裝三件套」示人，配以金絲眼鏡及All Back頭兼吹得一手拿手吹色士，反差之大令人形象深刻，堪稱「西裝暴徒」。

反黑英雄丨陳山聰袁偉豪正邪交鋒 朱晨麗過肩摔壯男撻爆玻璃

▲ 《反黑英雄》黃子恆

陳山聰出動日本潮牌

飾演英文補習老師林冰的何沛珈（Roxanne）昨晚一集正式登場，身為上位小花的她今次升呢做視帝陳山聰女友，兩人更加抗「年齡差」在劇中無限甜蜜互動。

有細心網友發現山聰在劇中的便服造型，全是日本潮流品牌，山聰單是昨晚一集已換了4個不同造型，有眼利網友發現山聰所穿的限量版波鞋，亦經常在其社交網「閃現」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5