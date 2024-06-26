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時尚速報｜HERMES銅鑼灣店重開　6大新版手袋登場

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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位於銅鑼灣店剛剛翻新完畢，信徒們還不快快朝聖，看看最新的手袋。

雖然網上購物已成主流，但對於Hermes來說，顧客來到這聖壇前購物才是永恒的王道，因為顧客們都會懂得在品牌的官方網站，是沒有可能購得經典的手袋如Kelly、Birkin或Constance等，既然聖壇如此重要，定期翻新給予信徒朝拜才是重要的事，刻下位於銅鑼灣店剛剛翻新完畢，信徒們還不快快朝聖，看看最新的手袋。

要談Hermes在港的歷史，都可說是源遠流長，品牌的第一間專門店在半島酒店出現，現在全港合共有6 間專門店，而不說不知剛剛重新開業，位於銅鑼灣利園的Hermes店舖原來已經有47年歷史﹗

標誌性品牌商標以馬賽克圖案形式地磚出現，在希臘回紋天花燈飾柔和燈光的映照下，可會令你想起小島的沙灘和海浪？（圖片品牌提供）

這一次徹頭徹尾的大翻新，室內設計雖然走不出品牌一貫營造的大方優雅風格，但只要細心觀察，不難發現細微之處充滿驚喜，例如大門前的紋理，原來靈感來自香港石牆樹的曲線，外牆如同空中纏繞的氣根般起伏有致，室內的牆壁鋪上金屬面板，閃閃生光。

圖中的圓弧Boucle Sellier Chaine Box小牛皮晚裝手袋附有Boucle Sellier鏈帶，可如手鐲般圍繞弧形袋身，並將袋釦暗藏於鏈節中，手袋附有可拆式肩帶，既可手挽，又可以肩揹。（$162,900/圖片品牌提供）

一踏進店舖，地上的品牌馬賽克圖案像歡迎大家步入聖壇，而希臘回紋天花燈飾在燈光的映照下，巴黎建築事務所RDAI的設計團隊希望叫大家聯想到小島的沙灘和海浪，同時引領顧客前往女士絲綢、時尚配飾和男士絲綢專區。

這款Haut a Courroies手袋在皮革潤飾過程中使用模板印製出「曬傷」效果，以較淺的顏色在袋身顯現出袋蓋、肩帶、風琴摺和鈴噹形皮套的痕跡。（$202,100/圖片品牌提供）

此外，亦從香港地質公園的美景取材，以一幅漆面雕刻牆壁分隔彩粧和香水專區。至於1樓的空間以木質布置包圍，連接各種樓層的宏偉石製樓梯兩側以裝飾玻璃點綴，感覺如瀑布般流瀉而下，再一次展現低調而有品味的貴氣原來是這樣的。

而除了購物外，到訪的顧客亦可以在店內欣賞到Emile Hermes收藏館的精選蝕刻版畫、插畫和油畫，當中包括由法國景觀設計師轉型為版畫家的Francois Houtin創作的單色作品。

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店內亦展示出法國藝術家Alfred de Dreux的多幅馬術主題作品，以及來自品牌當代攝影珍藏的照片，包括由南非裔英籍攝影師John Reardon為純種馬Singspiel拍攝和配以鋁框的照片，務求令大家購物的同時得到心靈上的滿足。

地址：銅鑼灣利園1期G02-4店（2907 2974）

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