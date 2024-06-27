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照顧者｜獨力照顧9旬認知障礙母壓力爆煲　71歲女兒：不知我可捱得幾耐

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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送媽媽入院舍後，Eunice坦言終於有時間照顧自己的身心，睡眠質素變好，閒時也會到長者中心上興趣班，更有時間去旅行放鬆。（王韻青攝）

患晚期認知障礙症的盧黎蓮英年過90，入住院舍前由四女兒Eunice主力照顧。近年盧婆婆身體每況愈下，Eunice要24小時一眼關七，除了日常起居飲食更要陪覆診、提服藥，至聘請女傭後才有人分擔，但仍然大量消耗精神和體力。生活被壓力籠罩，至送媽媽入院舍後才漸見曙光。

每晚僅睡3小時

入住院舍前，媽媽每晚多次下床如廁，要人攙扶，Eunice便與女傭分「早晚更」：女傭負責買菜煮飯清潔，凌晨2時至翌早便交由Eunice看管：「一晚閒閒哋5至6次，無理由要工人姐姐全部做晒，唯有自己捱多幾個鐘。我好醒瞓，聽到（她想上廁所）就起床。」

未請到女傭前，Eunice試過為媽媽穿成人尿布，惟她極度抗拒，更把尿布撕碎撒於床上，然後在床上小便。「她的身體、床單、被鋪全濕，一晚要換兩次床單，最艱難是這段時間，辛苦到喊出嚟。」後來與媽媽連番溝通，她才願意穿上尿布，但仍堅持到洗手間如廁。

盧婆婆兒孫滿堂，也曾周遊列國。（被訪者提供）

以老護老負擔大

認知、溝通和自理能力逐漸退化，盧婆婆近年亦不幸跌倒數次，活動能力大幅下降。頭兩次跌後仍可用枴杖走路，最嚴重的一次是於後巷跌倒，送院後發現尾龍骨移位。Eunice指這令媽媽身形變矮，步行也覺疼痛，但當時二人仍堅持每日做復康訓練。每次出門前先在家中慢慢步行10分鐘，再用步行架步出屋院大堂，才換以輪椅代步。

為更妥善照顧媽媽，Eunice報讀護理班學專業知識，如長者營養資訊，過床、換尿片、推輪椅、量血壓的技巧等等，更學懂餵食時如何檢查媽媽的吞嚥狀況以保安全。她坦言上課除了可學實務技巧，更讓她對媽媽的疾病發展和退化階段做心理準備。但她深明即使做幾多準備，也無法確保能應付所有突發狀況：「可以做的都做了，有時都有心無力，始終我也71歲，早排也跌過幾次，不知道我可捱得幾耐。」

情緒陷低谷向社工求助

Eunice每晚8時會先小休一會，至凌晨便起床待命，基本上每日只睡約3小時。至翌早送媽媽到日間護理中心參與活動，她才終於有數小時喘息空間。龐大的照顧壓力籠罩生活，她精神長期緊繃，一方面擔心媽媽，另一方面根本無時間關顧自己，情緒一度陷入低谷。她於是向社工求助，盼藉聊天紓緩情緒。「我懂找人幫我，不會收埋自己等死。當時血壓可高至160多，看醫生服藥也沒辦法（紓緩）。」

未入院舍之前，Eunice和女傭一起照顧媽媽。（被訪者提供）

幸而去年年尾終可安排媽媽入院舍，母女二人由共住變分開，她直言是唯一選擇，是時候「自私少少」多花時間照顧自己，方可繼續撑住媽媽：「到了這個地步，院舍是最好的選擇。有醫護幫到好多，自己照顧的話即使分早晚（更），做得太耐我們也開始 『冧』。」猶幸有貼心醫護全力照顧，Eunice終可放下心頭大石，交給專業人士處理，她大讚十分安心。

9旬母嘆：我咁老，走得未？

Eunice每日都會到院舍探媽媽，有時間便帶她到室外曬曬太陽，女傭亦會準備媽媽喜歡的餐點。媽媽對入住院舍沒有抗拒，反而覺得活着更煎熬：「這幾年她不時都會問我，我都咁老，走得未？我覺得她已經好辛苦，等了這個時候好久。」眼看媽媽身體愈來愈差，Eunice亦不忍心要她承受更多苦痛。如媽媽每6個月要打一次骨針，為免她舟車勞頓又辛苦，家人便選擇不打。除此之外，她們亦與醫生和藥劑師溝通，盼可減輕媽媽的藥量，除止痛外的藥物可減則減，紓緩其身體負擔。

無奈身體好壞始終無法控制。Eunice憶述年初媽媽發燒入院，情況好差，移居外國的家人均回港與她見面。「我們幾姊妹都做好心理準備，她可能會走。我知道她已經好辛苦，等了這個時間好久。她去過好多地方，也兒孫滿堂，所以我跟她說：『媽媽，如果輪到你的話，你就走吧。』」

尊重母親意願 不插喉不急救

半隻腳踏入鬼門關，縱使盧婆婆其後情況轉好，Eunice一家人亦深明做晚年照顧規劃及預設醫療指示的重要性，要按媽媽的意願決定。由於父親生前任職醫院護士，Eunice一家對談論生死、臨終規劃從不忌諱，她反而覺得盡量了解家人對急救、後事等安排的意願，方可免卻手足無措、做錯決定的機會，也是尊重家人想法的表現。她笑言偶看到報紙上有漂亮的紙棺材也會與媽媽分享，而媽媽一早也表示離世後想葬於先夫旁。

至於急救安排，媽媽亦已表示不插鼻胃喉、不急救，五姊妹均尊重其決定。「我爸爸是護士長，我好清楚做這些反而是令媽媽受苦。我讀護理時有同學告訴我，有個老人家二十年來卧床，只得一隻眼睛能動，好辛苦。我不能讓媽媽這樣，可以的話，安安樂樂地離開吧。」

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安寧服務伴走人生最後一程

其後院舍轉介盧婆婆參加賽馬會安寧頌 「安寧在院舍」計劃，計劃救世軍地區專隊社工陳凱彤指，團隊事前會與家人開會，院友如精神狀況及體力許可亦可參與，以了解他們對晚期紓緩及照顧服務、預設醫療指示及後事的安排等等。另會持續評估及跟進院友情況，如社工和護士每星期都會到院舍探訪盧婆婆，播她喜歡的音樂，為她塗潤膚膏護理皮膚，甚至按摩等等。

過程中團隊亦會為照顧者提供情緒支援，除了照顧壓力，面對晚期疾病的憂慮，又或是對臨終安排感徬徨及束手無策，社工都可從旁陪伴，引導家屬疏理情緒、整合多方意見，一步步處理各種事項。

計劃團隊猶如家人和院友的精神支柱，讓他們知道無論有何問題或困難，都有人在旁支援：「如家人、院友有任何特別的心願，有些想重遊舊地、舉辦生日派對等，Eunice亦曾與我們分享最近姊姊曾與媽媽合照，她也想與媽媽合影，我們亦會安排；並非純粹只在意其身體狀況，希望做到身、心、社、靈都有支援。（計劃）讓他們能有一個無遺憾的共識，又可以幫到院友。」

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