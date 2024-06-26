荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光

▲ 34歲男獨自行山迷路，受困10日獲救如野人，荒野求生過程曝光。

【行山/迷路/荒野求生/野人/行山裝備/防中暑】獨自行山千萬要小心迷路！近日，美國一名34歲男子在未告知家人的情況下獨自前往行山，結果不幸迷路，受困山上10日。期間，他歷經被獅子跟隨的驚險場面，每日靠吃野果、飲超過3升溪水求生；獲救時如同野人，笑言短期內不會再行山。

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綜合外媒報道，美國34歲男子Lukas McClish，行山經驗豐富。本月11日，因友人推介他罕見的花崗岩景點，Lukas打算徒步穿過博爾德溪的大盆地紅杉州立公園前往觀賞，預計來回全程約需3小時。當日，他只帶備了手電筒、折疊刀、一頂帽子和一些補給品，就隻身一人從位於博爾德溪的住所出發行山。

山上迷路受困10日

然而，Lukas在上山後才發現，行山徑因早年一場火災被夷為平地，路標都已不存在，導致他在森林中迷路。而Lukas因打算當日下午便回家，因此他也未告知任何人自己的行蹤、沒有人知道他此時受困山頭。直至5天後、16日父親節時，Lukas父母見他未出席飯聚，才察覺異樣報警。當局收到求助後，立即出動300名救援人員進行搜救，最終在20日晚上約7點半，有2名公園管理員上山時聽到了Lukas的呼救聲。救援人員派出無人機和搜救犬進行搜索，才成功找到Lukas並將他救出。

受困10天的Lukas獲救時，赤裸上身、滿身污垢、披頭散髮滄桑如同野人，但精神狀況尚可，亦無受傷，只覺得很累、身體有點酸痛和失去聲音。他在警員護送下離開荒野，與家人相擁團聚；事後需留院觀察一晚。

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憶述荒野求生驚險過程

Lukas事後受訪時透露自己被困山頭期間的求生經歷，表示他在中途迷路後，先是爬過了峽谷到達瀑布，用靴子接溪水飲用，確保自己每天飲1加侖水（約3.8升水），同時靠吃野漿果充饑維生。

在他受困的第一個寒冷夜晚，他嘗試為自己搭建一個營地，卻因山上太濕而未能成功生火，只好在濕漉漉的樹葉上睡覺。後來又曾被獅子跟隨，所幸驚險避過；到第8天，生存情況變得更差，Lukas因體溫過低，在翻過岩石表面時滑倒。行動不便的他開始大聲呼救「救命！我在這裡！」，持續了約48小時，才終被發現。他又笑言，在獲救時内心最想吃墨西哥捲餅或粟米餅；並感謝所有提供協助的人，坦言短期內不會再行山：「我已行夠今年的路程！」。

專家籲行山忌缺水

夏日炎炎，不少人喜歡登山郊遊，但裝備不夠，可能命喪山上。化學博士K Kwong指出，根據他以往豐富的行山經驗，冬天行山和喝水量明顯沒有夏天的多，「冬天行十幾公里都係300ml水就足夠」。他指，夏日行山之所以可奪命，很多時並非因為行山路徑崎嶇，反而是因為沿途上沒有遮擋，指「陽光可以直接殺死你」。故此，防曬、補水是防止中暑重要的一環，強調行山人士切勿輕視喝水的重要性。

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1方法帶水上山消暑解渴

他分享自己一個行山帶水的小貼士，平日行山（短程）他習慣帶備兩支1.2公升的液體，包括一支清水和他自創的「K仔水」（裡面混合水、利賓納/醋/檸檬汁、一匙羹鹽），兩支皆需要在出發前已雪成冰狀。在行山的過程中，「K仔水」會較容易溶解成液體，故此可慢慢加入冰塊中飲用，冰涼解暑。他續指，冰塊除了可以用來解渴，在關鍵時刻更可用來急救或冰敷，一物兩用。

忌穿短衫短褲波鞋 1裝備可救命

此外，行山裝備同樣不可忽視，很多人因為天氣炎熱而習慣穿背心短褲上山，其實是大錯特錯。他分享自己行山的裝備包括有，長袖且淺色的透氣上衣，最好是運動質地、快乾為佳，長褲阻擋被野草刺傷小腿皮膚，合適的行山鞋及任何輔助上山或防曬裝備，如手套、行山杖、太陽眼鏡、帽子、蚊怕水、防曬霜等。在芸芸裝備當中，他尤其是注重鞋子，必須是合規格的釘鞋及高筒較為理想。

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