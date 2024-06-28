小一面試｜蔡繼有小一面試詳情大公開　校長親述2種行為屬大忌

▲ 蔡繼有小一面試詳情大公開，視家長為合作伙伴，校長親述2種行為屬大忌。

【小一面試/小一入學/保良局蔡繼有學校/私立小學】私立一條龍名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有）教學模式國際化，提供1至12年級雙語教育。該校敎學特色是開辦IB課程，歷年來盛產IGCSE和IB狀元，因此每年的小一收生激爭都很激烈。莊美珍總校長特意分享小一面試小貼士及注意事項，並提醒學生2個面試大忌。

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▲ 莊美珍總校長與小朋友玩得打成一片。

小一面試｜學校設兩輪面試

蔡繼有小一面試會分為兩輪，第一輪不會面見家長，小朋友會以小組形式面試，一般會在課室裡玩遊戲、唱歌、做動作等，先讓他們放鬆心情。其後會向他們提供紙筆，透過畫畫觀察他們會否與同學共享用具，是否有團隊合作精神。

同時，中文、英文老師會個別邀請小朋友見面，讓他們朗讀一些簡單的文字，了解他們的想法與感受，接下來再一起聊天，例如小朋友的名字、在哪裡讀書等問題，這都是一些日常生活的情景。

第二輪面試，學校會邀請家長一同會面。小朋友同樣以小組遊戲形式，但難度會較第一次提高，小朋友需要辨認更多生字，老師亦不會將全部生字讀出。不過第二輪面試重點是面見家長，了解家長是否認同學校的教學模式與理念，讓他們透徹明白學校的運作，才能做到家校合作的配合。

莊校長表示，「因為我們都想小朋友有好的學習和發展，要有共同的目標，就需要有一個好的合作伙伴，從而不會有敵對的關係。」

▲ 莊美珍總校長。

小一面試｜切忌做以下2行為

莊校長又分享，面試時家長和小朋友要注意以下兩點：

1. 無需過分準備

家長無需太過操練子女或做過多的面試準備，例如上面試班。「因為有時候你會發現問題未完，小朋友已背誦一套非常熟練的答案，回答時都比較沒有感情，太公式化，難以看透小朋友原有想表達的答案，很大可能影響到面試。」

2. 留意小朋友面試時的衣著

莊校長提醒家長，不要讓子女穿搭成公主、王子般，因為衣著絶對沒有加分，最重要是讓小朋友覺得舒服、自在，不要太拘謹，穿得像平日般，會比較容易發揮。「我們有見過一些例子，眼見是醒目仔女，但就被衣著局限，讓小朋友變得緊張，難以表現最佳狀態。」

莊校長強調，由於學位有限，未能取錄所有參與面試的學生，「有時我要寄拒錄取信時心情都很沉重，知道他們都好叻、好醒目，但確實無法全部學生取錄，希望家長明白，不是小朋友不夠好，而是學位有限而已。」

▲ 保良局蔡繼有學校。

保良局蔡繼有學校2024/2025年度學費

班級 每月學費 分期 全年學費 1至5年級 $9,075 11個月 $99,825 6至8年級 $11,799 11個月 $129,789 9至10年級 $13,223 11個月 $145,453 11至12年級 $13,357 11個月 $146,927

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