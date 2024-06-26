鄰里關係︱樓上清晨6時剁肉劈骨苦主寫降書兼送「厚禮」　幽默大方獲網民激讚：好有文化修養

▲ 樓下苦主的「降書」幽默大方，獲網民激讚。

【公屋/鄰里/網絡熱話/噪音】香港居住環境密集，噪音或垃圾問題等屢見不鮮。有公屋住戶受樓上清晨剁肉劈骨滋擾，竟想出用幽默方法應對，寫了一封「降書」之餘更附上減震墊「厚禮」，希望對方可以高抬貴手，化解爭吵危機，獲網民大讚有修養。

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有網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖並上傳一張照片，照片所見，他在紙上寫上一段文字及一份包裹，指25及26樓的住戶都知道對方「喜愛不定時剁肉劈骨」，尤其在清晨6時多更為頻繁，為其他人帶來滋擾，「我們清楚感受到你的刀功多利害（厲害），每一刀劈落砧板都令我們膽戰心驚，所以特意購買了一塊減震墊給你，希望不阻閣下大顯身手同時亦可以減少對我們帶來的震撼。」洋洋數十字充滿幽默感。

苦主同時在「降書」中表示，若對方要將垃圾拋出窗外，請求「用力一點」，因為其窗外已經沒有位置收納其拋出的垃圾，可見事主深受樓上高空擲物之苦。而照片中亦可見一份包裹，相信是事主送給對方的減震墊，他在帖文中寫道：

希望樓上接受我嘅降書啦！

苦主的帖文引來大批網民回應，大讚事主風趣「真係令對方睇得幾舒服喎，期待樓主之後分享吓情況如何」、「脾氣好，文采更好，好欣賞你心胸廣闊」，「樓主好有文化修養」。

有網民就關心事件後續「我希望樓主成功！樓主記得update我哋你策略成唔成功呀！」

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