深偽騙案｜警共錄3宗求助1宗已破案　4招辨識「深偽」片段真偽

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

有研究發現，香港本年首季涉及深度偽造的騙案按年增幅達10倍，有議員關注政府打擊措施的成效，保安局指警方至今共接獲3宗報案與深偽技術相關，第一宗已成功破案；警方與全球執法機關保持緊密情報聯繫，提升警員對深偽技術及其衍生的網絡罪行的認識，呼籲市民時刻保持防騙意識，利用4個方法去辨識片段的真偽，包括要求對方於鏡頭前做特定動作，再留意螢光幕的影像是否有異等。

今日（26日）立法會會議上議員譚岳衡指，香港今年首季涉及深度偽造的騙案數目按年增幅達10倍，為亞太地區增長最高的地區之一，而香港金融科技行業涉及的深度偽造身分欺詐率為亞太地區最高，擔心有關技術製造仿真度頗高的面貌和聲音，令市民防不勝防，越來越多人誤墮騙局。

保安局局長鄧炳強回覆質詢稱，有鑑於這種新行騙手法於近年冒起，警方自去年就此類騙案作分項紀錄統計。至2024年5月31日，警方共接獲3宗相關案件。第一宗已成功破案，涉及一個本地詐騙集團，涉嫌在2022年9月至2023年7月期間盜用他人身分，利用人工智能換臉程式，於網上向財務公司申請貸款，涉款20萬港元，案中拘捕9人，包括一名集團主腦，被控「串謀欺詐」；其餘兩宗仍在調查中。

另外，警方於2023年11月1日至2024年5月31日期間，於網上發現及接獲舉報共21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，應警方要求，相關片段已下架。到目前為止，警方未有接獲市民直接因為這些相關片段而受騙的報告。

就打擊有關騙案方面，鄧炳強強調，警方與國際刑警組織、不同地區的執法機關及人工智能業界保持聯繫，互相交流情報，並緊貼世界上發生的新的犯罪手法和趨勢，並已成立一個由刑事及保安處處長帶領，成員包括12位來自科技界的專家和領袖的「科技罪案警政顧問小組」，探討涉及人工智能的罪案和騙案風險，以及提高公眾的認識。

他又提醒，騙徒利用人工智能深偽技術行騙的手法並非毫無破綻，呼籲市民要時刻保持防騙意識，利用不同方法去辨識片段的真偽，避免大眾墮入「深偽」的陷阱，例如：



1）市民可要求對方於鏡頭前做特定動作，如將頭部向上下左右轉動，再留意螢光幕的影像是否有異；



2）以對話內容試探對方真偽；



3）當親友於視頻錄音中提出匯款等要求，要提高警惕，應打電話核實；



4）並避免接聽陌生視像來電。如有懷疑，應善用「防騙視伏器」及「防騙視伏App」，或致電「防騙易熱線18222」查詢。

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