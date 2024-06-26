武打演員丨79歲陳惠敏近況曝光　花7位數抗癌再爆新病情

▲ 陳惠敏近況曝光。

在電影《古惑仔》演駱駝的79歲武打影星陳惠敏，淡出幕前多年的他，其實曾在2020年中風、罹患肺癌，2021年再患上腦癌，更透露花費了7位數醫療費用抗癌。

原本已經逐漸康復，惟近半年陳惠敏因為雙腳出狀況，需動髖關節手術，現在外出都得倚靠拐杖行走。

武打演員丨陳惠敏3年前發現患腦癌 惠敏哥直言：話唔驚就假係人都怕死

近況曝光

日前有網民在街上「捕獲」陳惠敏，並在網上大晒合照：「偶遇香港大佬陳惠敏！」

相中可見，穿上西裝外套的陳惠敏，雖然消瘦不少，精神氣色不錯。其實私下的他仍相當活躍於各大社交圈，經常會在網上看見他出席各大活動、生日宴會。

▲ 陳惠敏近況曝光。

感謝家人照顧

他曾在節目上感謝家人在其患病時無微不至地照顧他：「嗰陣辛苦我太太，仲有自己都諗唔到，後生嗰陣咁強壯，講句牙擦啲，真係打勻東南亞，點解老咗會變成咁呢？冇辦法，年紀大，年齡控制住你嘅機能，我都就嚟80歲，醫生都話好好，腦癌咁嚴重都醫返好，算係一個奇蹟。」

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