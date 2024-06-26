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Novel Fergus盂蘭開騷百無禁忌　受麥浚龍啓發利用劇本串連歌曲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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本地Rapper歌手Novel Fergus將舉行《 Novel Fergus盂蘭勝會》。

擅長以詩詞及歷史創作、有被喻為「Hip Hop詩人」的本地Rapper歌手Novel Fergus，將於8月17日盂蘭節七月十四當晚於亞洲國際博覽館Hall 5舉行《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》。演

唱會等侯區有一系列大型裝置配合盂蘭節主題外，Novel Fergus將串連起新舊歌曲，以角色與樂迷穿越陰陽兩地，經歷一個不平凡的故事。

《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》


 
首個個人演唱會以「盂蘭勝會」為名，並不忌諱以七月十四當日舉行，Novel Fergus表示除有感盂蘭勝會富有傳統特色，也因自幼喜歡港式鬼片，好像《疆屍先生》、《鬼打鬼》及《陰陽路》系列等，成功將喜劇、動作加入鬼片，完全是香港獨有，所以在構思演唱會主題時，第一個想起就是「盂蘭勝會」。

Novel Fergus說：「我嘅歌一直有用啲中式傳統嘢，第一次自己演唱會，就好想將所有嘢整合，所以諗咗以盂蘭勝會包成故事，至於七月十四本身已經想揀，能夠撞到場地有期更加好啦！」而在Novel Fergus剛推出的新歌《佛道說》及將推出的《脂肪扣》，兩首歌便率先串連著一個鬼故事，希望透過歌曲內容，以帶樂迷慢慢走入這次「盂蘭勝會」的氛圍。

《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》

受Juno《金榜提名》啟
 
想到演唱會以歌曲及利用角色、故事穿插，以帶出演唱會主題，Novel Fergus坦言是在參與麥浚龍Juno的《金榜提名》演唱會時受啓發，說：「做咗Juno個騷發覺，用一個好劇本去穿，演唱會會係第二個層次，以前做festival需要出盡力炒熱個氣氛，但發覺有咗劇本，自己第一次企係到唱晒成首歌都可以，唔使太理觀眾。今次演唱會我亦參與度高，成個劇本都係我諗，會睇住成件事。」

原來做開Hip Hop騷的Novel Fergus，習慣台上出盡力以炒熱台下觀眾，故對於開個人演唱會，快慢歌的分配處理，以及兩小時演唱會一人獨撐，台下反應要如何控制，今次透過劇本終於解決，對Novel Fergus來說是鬆了口氣。
 
為讓觀眾欣賞演唱會前已全面沉浸體驗， Novel Fergus將推出周邊商品配合盂蘭勝會主題外，演唱會等候區將有大型佈置，以營造出神秘又莊嚴的氣氛，配合場內昏暗燈光和背景音樂，進一步加強神秘感覺，在觀眾進場穿過的一個燈牌，象徵時空的穿越, 進入一個生死界限模糊的混沌空間 ，亦正式歡迎來到Novel Fergus首個個人演唱會。

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INFO

852FES -「 Novel Fergus盂蘭勝會」
日期：2024年8月17日 農歷七月十四 （星期六）
地點：亞洲國際博覽館 5號展館
時間：晚上8時
票價: HKD 999 / 699 (全企位)

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