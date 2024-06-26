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婆媳關係｜丈夫突身故無遺囑　奶奶迫人妻放棄遺產繼承極品行為超瘋狂

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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丈夫突身故無遺囑，奶奶迫人妻放棄遺產繼承，極品行為超瘋狂。

面對丈夫突然離世已是沉重打擊，沒想到還因遺產問題遭受奶奶逼迫。台灣一名人妻近日於社交平台發文分享慘痛經歷，由於丈夫身故太突然，沒有立遺囑，奶奶竟要求取得所有遺產，迫人妻放棄繼承權，人妻最初念情義退讓，卻令奶奶得寸進尺，最終她決定用這招斬斷與奶奶關係。

有台灣人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示丈夫在今年初離世，年僅40多歲，由於走得太突然，沒有立遺囑，遺產原本是按法律分配，即配偶先獲一半，另一半再作遺產處理。

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奶奶要求人妻放棄遺產繼承

不過，奶奶認為兒子是她花錢養大，故要求人妻放棄繼承，好讓她取得所有兒子的遺產。事主雖沒有放棄繼承權，但她諒解奶奶失去了兒子，於是將入帳到她戶口的錢都轉給奶奶，並將大部分夫婦共同擁有的財產都交給奶奶，包括聯名存款、聯合計劃退休金的美元存款、股票等，事主只取回自己投資的股票。

我想說我還有在賺錢，就給吧。

沒想到，奶奶竟還不滿足，要求新抱把兒子的勞保津貼、死亡津貼都給她，事主最初都接受，連每月逾1萬台幣（約2400港元）的勞工保險金都轉給奶奶，而亡夫的殮葬費也由她支付。

延伸閱讀：惡奶奶面相

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奶奶要求轉讓房子

惟奶奶竟還要追討亡夫生前醫療刷卡費用，事主不同意支付該筆費用，奶奶就衝到她家，說要打破夫妻共存的豬仔錢罌，聲稱要平分。事主在收拾丈夫的衣服時，奶奶還要她算一下老公的衣服花了多少錢。由於事主當時住在亡夫名下的住宅，奶奶認為，房子也應該要給她，揚言要讓事主「在家裡過不下去」。

應該是我退讓太多了，怎麼有這麼噁心的婆婆（奶奶）。

事主最終表示，自己拿到房屋的一半居住權，再加上自己手上的財產，在外能買到樓，她亦一筆過給予奶奶20萬新台幣（約4.8萬港元），從此無拖無欠，不再把奶奶當自己媽媽看待。

不少網民紛紛替事主不值，又提醒事主趕快與奶奶分開，因與奶奶同住法律上就有照顧義務。有網民亦表示，慶幸事主沒有小朋友，否則這輩子都難與這名極品奶奶脫離。

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