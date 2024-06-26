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圈中靚媽丨倪晨曦誕下第三胎　晒BB片公布囝囝英文名

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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倪晨曦誕下第三胎。

靚媽倪晨曦（Elva）今日（26日）在社交網報喜，成功誕下第三胎，並大晒囝囝的片段。

從片中可見，Elva和BB已經回到家休養，更發文指為細仔的名字糾結了很久，最終想了一個方法。

華裔小姐丨倪晨曦宣布第3胎佗仔　有意想再追女？

Elva發文：

「親愛的寶貝
歡迎你來到這個世界 還有加入我們的大家庭 兩個哥哥已經迫不及待的要和你玩！
雖然在寶貝的名字上我們糾結了很久
但終於想到了一個方法
就是將命運交回你手中
讓你自己選一個吧！🤣 雖然選擇也不多
噹噹噹噹」

IG截圖

她公布細仔名字叫Nigel：

「歡迎最新家庭成員Nigel的來到！🥳
媽咪爸爸只希望你健康快樂 平安幸福的長大
和哥哥們相親相愛🫶🏻
Love you!」。
 

一班網民紛紛送祝福，更指Elva又多了一位小情人。

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