圈中靚媽丨倪晨曦誕下第三胎 晒BB片公布囝囝英文名
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 12 小時前
最後更新： 12 小時前
靚媽倪晨曦（Elva）今日（26日）在社交網報喜，成功誕下第三胎，並大晒囝囝的片段。
從片中可見，Elva和BB已經回到家休養，更發文指為細仔的名字糾結了很久，最終想了一個方法。
Elva發文：
「親愛的寶貝
歡迎你來到這個世界 還有加入我們的大家庭 兩個哥哥已經迫不及待的要和你玩！
雖然在寶貝的名字上我們糾結了很久
但終於想到了一個方法
就是將命運交回你手中
讓你自己選一個吧！🤣 雖然選擇也不多
噹噹噹噹」
她公布細仔名字叫Nigel：
「歡迎最新家庭成員Nigel的來到！🥳
媽咪爸爸只希望你健康快樂 平安幸福的長大
和哥哥們相親相愛🫶🏻
Love you!」。
一班網民紛紛送祝福，更指Elva又多了一位小情人。
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